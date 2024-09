Muchos la hacen pero no deberías preguntarle esto a los niños cuando vuelven del colegio

Con la vuelta al cole, al recoger a los niños cada día de la escuela la rutina suele ser la misma para los padres: darle la merienda e ir a casa o al parque para jugar. Sin embargo, hay una pregunta que se repite en líneas generales cuando se les recoge de la escuela: "¿Qué tal ha ido el día?".

La mayoría de los pequeños no suelen responder o responder con un "no lo sé", "bueno..." que en algunos padres puede generar preocupación o en otros casos, provocar insistencia.

Para Pamela Li, MS, fundadora y editora en jefe de Parenting for Brain, esta es la frase equivocada. "La mayoría de los niños responden con un 'no sé' cuando se les hace una pregunta equivocada o cuando no quieren para hablar. A muchos niños, así como a muchos adultos, les resulta difícil discutir temas generales como '¿cómo estuvo tu día?' o '¿cómo estuvo la escuela?' por muchas razones", detalla.

"Es posible que estén cansados y quieran un momento de tranquilidad, que no estén de humor para hablar sobre la escuela en este momento o que no tengan nada importante que compartir contigo", añade en Good Housekeeping.

Li asegura que es mejor hacer otras cuestiones como "¿qué aprendiste hoy?", pero no preguntar "¿levantaste la mano hoy en clase?" o "¿alguien estuvo en problemas hoy?". Para Li, los padres deben iniciar una conversación de forma más agradable y neutral con los niños como preguntarles si ha pasado algo gracioso o si un compañero se ha comido sus galletas de regalo. "Si descubre que esto también cae en oídos sordos, tal vez sea hora de dejar de hacer preguntas sobre la escuela", añade.

La influencer de maternidad Kirsty Ketley, madre de dos hijos, contó en este sentido en un reel que "cuando los niños tienen noticias interesantes de la escuela, a veces buenas o malas, naturalmente las compartirán contigo. Además, si pasa algo en la escuela, su profesor te informará".