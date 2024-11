Ni 'ghosting' ni enfado: un psiquiatra infanto-juvenil pide que hagamos esto cuando los hijos interrumpen

La crianza de un hijo es todo un reto. Y como padres podemos tenemos que ayudarles con su regulación emocional y con el desarrollo de su paciencia. Así nos lo recuerda el tiktoker y psiquiatra infantil y juvenil Doctor Calero en su canal (@doctorcalero). La mayor dificultad está en poner límites a nuestros hijos pero sin enfadarnos ni tomar medidas drásticas por pequeñas cosas.

En uno de sus post menciona la tremenda costumbre de las interrupciones, tan común entre niños e incluso adolescentes: “¿Cómo le contestas para seguir hablando tú sin que se enfade?".

Y, a continuación, explica lo que funciona en estos casos y lo que no funciona nunca. Por ejemplo, si te callas mientras te está interrumpiendo, sin hacerle caso, y después no puedes más y estallas, te has equivocado. Otra opción, explica el doctor Calero es “pararlo en seco desde el principio”. Con ello consigues que tu hijo se calle probablemente, pero es muy posible que “pague su frustración rompiendo algo, tirándolo…”.

Así que psicólogo nos explica la opción correcta, que sería decirle, por ejemplo: “Cariño, estoy hablando con tu tío, cuando termine te contesto”. Con esto “le haces caso, pero no le respondes, por lo que tiene que esperar”, resalta Calero. “Para evitar que no aguante ese tiempo, ponle la mano en el hombro, acaríciale la cabeza… así esperará más tranquilo. Y cuando termines de hablar le dices: cariño, ahora sí, dime qué querías”. Y si tu hijo ya se ido a otro sitio, le buscas, aconseja este experto y le preguntas qué quería para que vea que era importe para ti.

Así que, como dice Calero al principio, hay que echarle paciencia e intentar no saltar a la mínima. La clave, reitera, es darle instrucciones claras para que sepa lo que tiene que hacer y que vea que le vas a escuchar, pero en el momento en el que puedas hacerlo.