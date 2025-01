Un estudio llama 'inútiles' a la Generación Z por sus problemas con las bombillas

La empresa minorista dedicada a la compra y venta de productos para automóviles Halfords ha llevado a cabo un estudio del que extrajeron la conclusión de que los jóvenes de entre 18 y 27 años, la mayoría de ellos de la Generación Z, prefieren dejar las tareas de bricolaje básicas a expertos en la materia antes que hacerlo por sí mismos.

En datos más concretos, el estudio, recogido por el periódico británico The Times, apunta que casi una carta parte de las generaciones tanto Z como millenial llegaron a admitir que no podían cambiar una bombilla del techo. De ese total, un 20% afirmó que subirse a una escalera podía resultar "demasiado peligroso".

La periodista Ellie Muir ha reaccionado a estos datos en una columna que ha publicado en el diario también británico The Independent. "Como alguien que suele ser testigo de estudios como estos que consideran a mi generación como inútil, me tomo este tipo de 'investigaciones' con un puñado de escepticismo", ha confesado en su texto.

En este sentido, Muir ha instado a analizar el trasfondo de estas conclusiones. Su teoría pasa por que "la mayoría de nosotros no podemos permitirnos ser propietarios de una vivienda y, por lo tanto, vivimos en alquileres que ponen a los habitantes en constante tensión con los propietarios".

"Clavar un clavo diminuto en la pared parece un delito punible", ha sentenciado. Y, a continuación, ha procedido a relatar los pasos que siguen ella y sus compañeros de piso en el momento en el que detectan que hay algo por arreglar en la casa. El primero de ellos consiste en consensuar el mensaje que enviarán al propietario.

"Cuando todos estamos de acuerdo en que el mensaje es firme y claro, pero no tan firme y claro como para que parezcamos exigentes y/o molestos y, por lo tanto, merecedores de un desalojo rápido, pulsamos el botón de enviar", ha apostillado, antes de señalar que el proceso culmina con la llegada "unos días después, como por arte de magia" de un experto.

Ha incidido, además, que "en la mayoría de los contratos de alquiler se estipula claramente que se puede perder el depósito si se realizan cambios en la propiedad". Asimismo, ha señalado que, para ella, "no tiene sentido correr el riesgo de que nos culpen por hacer algo mal y, sobre todo, ¿por qué debería mover un dedo para mejorar una propiedad que ya se está llevando la mayor parte de mi salario cada mes?".

Y, tras desarrollar, en su opinión, todo el trasfondo que hay detrás de un joven que no ejecuta tareas de bricolaje ha señalado que todo ello no implica que no las sepan realizar. "Tal vez nunca pueda permitirme una casa. Tal vez nunca deje de estar de alquiler. Pero puedo decirles esto: sé cómo es una maldita llave inglesa. Y la usaría constantemente si pudiera", ha sentenciado.