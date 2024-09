Un país camina alarmantemente al precipicio de la natalidad: vende más coches para mascotas que de bebés

Las ventas de cochecitos para mascotas en Corea del Sur han llegado hasta The Wall Street Journal. El asunto no es menor, puesto que destapa toda una crisis demográfica en el país asiático si se compara con otro dato: el año pasado y por primera vez las ventas de estos artilugios superaron a las de carritos de bebés. Esta tendencia se ha mantenido en el primer semestre de 2024, según Gmarket, web coreana de comercio electrónico.

Según Pet Friends, la plataforma de comercio electrónico de mascotas más grande de Corea del Sur, las ventas de cochecitos para perros se han cuadriplicado desde 2019.

"El país se enfrenta a una tasa de fertilidad de 0,72, o apenas un tercio del nivel necesario para mantener la población", asegura WSJ.

El periódico recuerda unas palabras que Kim Moon-soo, el ministro de Trabajo, pronunció el año pasado: "Lo que me preocupa es que los jóvenes no se quieran entre sí. En cambio, aman a sus perros y los llevan consigo, no se casan y no tienen hijos".

Estas declaraciones despertaron críticas acerca de las condiciones laborales y los bajos salarios, que imposibilitan a muchos jóvenes el plantearse tener descendencia. Y todo esto, en un país en el que su presidente, Yoon Suk Yeol, que en junio declaró "emergencia demográfica nacional" y llamó a tomar medidas, "no tiene hijos y tiene una colección de al menos 10 perros y gatos", según el diario.