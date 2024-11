Una eminencia en literatura en infantil no lo duda: "En unos años nos reiremos de la idea de que los niños tengan móvil en el colegio"

El portugués David Machado se licenció en Economía pero su carrera pronto viró hacia la literatura infantil, campo en el que ha obtenido reconocimientos como el premio a Mejor libro para niños y jóvenes con El tiburón en la bañera.

En una entrevista en Visão este autor, editado en 20 países, ha hablado sobre su última novela, Os Dias do Ruído, sobre una fotoperiodista de guerra y en la que las redes sociales son grandes protagonistas.

"En las redes sociales nadie necesita reflexionar ni ahondar en ningún tema, porque siempre ganará lo más inmediato, y lo más fácil de entender será lo más accesible para la audiencia que lo complejo y que requiere una explicación más larga. Esta distancia me ha creado un enorme malestar en los últimos años", ha reflexionado.

Por otro lado, aunque a veces se siente tentado, indica, de pensar que como sociedad "estamos perdidos", procura mirar las cosas desde otra perspectiva.

"No somos la primera generación que atraviesa crisis económicas, sociales, filosóficas, culturales… La humanidad está avanzando y adaptándose. Esta crisis, porque es una crisis, me preocupa en el sentido de que está sucediendo muy rápidamente y no tenemos tiempo para pensar en lo que estamos haciendo mal y en lo que estamos haciendo bien. Pero están pasando cosas", ha agregado.

"Creo que, dentro de unos años, miraremos atrás y nos reiremos de la idea de que todos los niños tengan móviles en el colegio. Al igual que hoy nos reímos cuando pensamos que, hace unas décadas, a los niños se les permitía fumar en las escuelas", ha comparado.