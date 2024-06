Jonan Wiergo: "Es que no sé cómo es el salto del tigre"

El reconocido influencer Jonan Wiergo ha sido elegido para ser imagen de una lujosa marca de colchones y acude acompañado de su novio Christian a una sesión de fotos en uno de los hoteles más prestigiosos de la capital. Allí le esperan la fotógrafa y el singular director comercial de la marca, dispuesto a todo por dar la mejor imagen de sus colchones.

No hay nada raro en el planteamiento inicial y la sesión empieza con toda normalidad: el influencer muestra su mejor versión posando en pijama sobre ese caro colchón mientras sigue las directrices de la fotógrafa. Pero con el paso de los minutos, las peticiones del director empiezan a ser un tanto extrañas: "Show me the money", le insiste mientras le llena de colgantes de oro y le pone unas gafas de sol, haciendo ostentación de ese exclusivo colchón.

Pero las apariencias engañan y bajo ese aspecto de gran calidad y comodidad se esconde un colchón de la firma Ikea, a un precio muy asequible. Y es que, como dice la marca sueca: "No siempre lo bueno tiene que ser lo más caro", lema que le ha convertido en una de las firmas más reconocidas de decoración en el mundo.

El salto del tigre

"El colchón, la verdad, es que es muy cómodo. He estado muy metido en el papel", termina asegurando Wiergo después de haber hecho el salto del tigre, haberse colgado al cuello un gran cordón dorado y brillante, de haberse vestido con un abrigo de piel y haber recibido una lluvia de billetes.

Y aunque le costaba "entender bastantes cosas", reconoce haber disfrutado mucho con el surrealismo del shooting.