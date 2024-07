Abascal es padre por quinta vez: esta es su mujer y el nombre de su tercer hijo con ella

"Niño y madre sanos y felices, hermanos emocionados ante la llegada del quinto de la casa, y padre orgulloso y agradecido por una bendición tan grande del cielo". Así anunciaba el líder de Vox, Santiago Abascal, el nacimiento de su tercer hijo con la influencer Lidia Bedman.

Abascal y Bedman, alicantina licenciada en publicidad y relaciones públicas en la Universidad católica CEU San Pablo, se casaron en junio de 2018, cuando ya eran padres de dos hijos, Jimena, que nació en 2013, y Santiago, que llegó al mundo en 2015.

Santiago Abascal y Lidia Bedman a la salida de la iglesia de Alicante donde contrajeron matrimonio. GTRES

Pero esta no era la primera vez que el político vasco pasaba por el altar. En 2002 contrajo matrimonio civil con la empresaria y también política vasca del Partido Popular Ana Belén Sánchez. Con ella tuvo a sus dos hijos, Jaime, que tiene 20 años, y Adriana, de 18.

El mejor regalo de Reyes

Fue el pasado 6 de enero cuando Bedman, de 39 años, anunció que estaban esperando su tercer hijo y desvelaba que no lo había pasado bien durante el primer trimestre. "Ahora ya entenderéis mi poca actividad sobre todo este último mes del año pero ni el famoso cariban me hacía efecto. Las nauseas me están acompañando durante casi tres meses 😅 todo es para bien", escribía en Instagram.

Tampoco las últimas semanas, por el calor, habían sido muy gratas, según contaba la influencer a principios de julio.

Finalmente este domingo 28 de julio nació Hernán, nombre que han elegido para su hijo pequeño, "un bollito de 3470 gramos de amor", como aseguraba una emocionada madre en redes.