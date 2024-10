Al Pacino revela que estuvo a punto de morir por covid: "Dijeron que mi pulso había desaparecido"

"Es la autobiografía de un hombre que no tiene nada que temer ni ocultar". Con estas palabras describe el actor Al Pacino, de 84 años, su autobiografía Sonny Boy, en la que revela detalles desconocidos de su vida, como que estuvo técnicamente muerto durante unos instantes con motivo del covid.

Según ha revelado el actor de Scarface en una entrevista con The New York Times, empezó a encontrarse mal en casa, tenía fiebre y estaba deshidratado. "Estaba sentado allí en mi casa y me había ido. Así. No tenía pulso", ha recordado.

"Entonces conseguí que alguien me consiguiera una enfermera para hidratarme. Estaba sentado allí en mi casa y ya no estaba. Así. No tenía pulso. En cuestión de minutos estaban allí: había una ambulancia frente a mi casa", ha revelado.

"Tenía alrededor de seis paramédicos en esa sala de estar, y había dos médicos, y tenían estos trajes que parecían ser del espacio exterior o algo así. Fue algo impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y decían: ‘Ha vuelto. Él está aquí", ha rememorado el actor, que ha recalcado que no creía que aquello fuera una experiencia cercana a la muerte como se la habían planteado en la ficción.

"No vi la luz blanca ni nada. No hay nada allí", ha reconocido. "Pensé: Vaya, ni siquiera tienes tus recuerdos. No tienes nada", ha señalado con respecto a la creencia de que tu vida pasa por delante cuando te acercas a la muerte.

En declaraciones con People, el actor ha recalcado que pensó que entonces había experimentado la muerte, pero no lo tiene claro ya que ha recalcado que "en absoluto" le ha cambiado la forma de ver la vida: "No creo que haya muerto. Todo el mundo pensaba que estaba muerto. ¿Cómo podía estar muerto? Si estaba muerto, me desmayé".

El intérprete de El Padrino, que fue padre por cuarta vez a los 83 años en 2023 con su pareja la escritora Noor Alfallah, ha recalcado que sigue deseando hacer películas y que los rodajes no le resultan nada tediosos, sino que le permite irse a la autocaravana a descansar, donde ha asegurado que ve cantidad de vídeos en redes sociales: "Hay tantas cosas en YouTube. Incluso me gusta TikTok cuando lo veo".