Amancio Ortega ya no volará en su avión privado

Este 9 de julio tendrá lugar la junta de accionistas de Inditex. Previa a esta reunión se han hecho públicos varios documentos, entre ellos, la firma en 2023 de un avión privado a "una sociedad perteneciente al grupo de sociedades del accionista de control", es decir, a Amancio Ortega.

Según este documento que recogen medios como Cinco Días, la compra de "una aeronave que cumplía con los requisitos operativos demandados por Inditex" tiene lugar para "el normal desarrollo de su negocio". Se trata de una aeronave de segunda mano que les permitió evitar "una espera de aproximadamente tres años, que es lo que tardaría la entrega de un avión nuevo, de haberse optado por esta opción".

Por ella, se abonaron 46 millones de euros, según las cuentas anuales del grupo, que reflejan el montante en su apartado de operaciones con partes vinculadas. En este caso se refiere a las empresas de su máximo accionista: Pontegadea Inversiones, Partler Participaciones, y Partler 2006.

El precio, según el informe anual de la comisión de auditoría y cumplimiento sobre operaciones vinculadas, se fijó tras "sendas tasaciones realizadas por dos consultores independientes, de reconocido prestigio internacional del sector".

El precio de compra, según este análisis, "era inferior al valor neto contable del citado bien en libros", por lo que la operación de venta no generó beneficios para Ortega. "Se concluyó que, con la venta de la aeronave, la parte vendedora, como sociedad vinculada al accionista de control de Inditex, no estaba obteniendo un beneficio económico ni un posible trato de favor", indica la empresa, que no detalla el tipo o el modelo del avión.

La noticia llega apenas dos semanas después de que se hiciese público que Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, había adquirido un jet privado ya que "necesitaba un lugar privado para poder tener momentos de intimidad entre tanto viaje".