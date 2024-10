Ana Guerra: "Mi mayor lucha es hacer lo que me dé la gana e intentar que me escuchen"

Eran casi las dos de la tarde cuando Ana Guerra irrumpió en la terraza del Teatro Albéniz, a dos minutos de la siempre concurrida Puerta del Sol. Las expectativas y el hambre eran grandes, un corrillo de periodistas, cámaras, compañeros, amigos e incluso creadores de contenido la rodearon en un gran cartel con una imagen de la cantante en primer plano.

Pero para hambre, la de la tinerfeña de 30 años, que va sacando su música al ritmo que ella marca: sin prisa, pero tampoco sin pausa y con ganas de expresar lo que siente a través de única y exclusivamente su música. Una que ha ofrecido al público junto a sus músicos, entre los que figuraba el amor de su vida, su futuro marido el 31 de octubre, el también músico Víctor Elías.

Lo que iba a ser un EP (Extended Play, mini álbum) ha acabado siendo un álbum completo. Sin final es su nueva obra discográfica de pop al que le ha añadido tintes electrónicos, ochenteros y 'dosmileros'.

No ha sido la primera vez en dejar muy claro que está cansada de que, en muchas ocasiones, le pregunten más por su vida personal que por la profesional. De hecho, lo primero que El HuffPost le ha preguntado es que, del uno al diez, cuánto lo está. "Un siete", ha respondido con una sonrisa. Ha dado la casualidad de que el número siete es uno de los más simbólicos: siete días, siete notas musicales, siete colores del arcoíris y, ahondando más en lo espiritual, siete chakras en el cuerpo humano.

Ana es una persona muy espiritual. Hablando con ella es fácilmente identificable. De hecho, lo dice enseguida cuando el medio le ha preguntado qué se va a encontrar su público en su nuevo álbum: "Cuando un artista crea un álbum le habla a la gente de en qué momento vital está, se van a encontrar con mi esencia, con sinceridad".

La música (una palabra que en esta entrevista se va a repetir mucho) es vida y Sin final es una delicada forma de contar la de Ana Guerra. Ella ha afirmado a este medio que es un álbum autobiográfico, a excepción de Me quiero más a mí, que, sorpresa, es una colaboración con Chenoa. "Habla del maltrato a la mujer, de la que he tenido fortuna de no tener que vivirlo. La vida es paradójica todo el rato, que fuera mi favorita a cantar con ella, pues imagínate, hemos hecho un 'match' superbonito y tener una mujer empoderada, feminista y con dos ovarios como los tiene, pues es increíble poder colaborar con ella", ha confesado.

Hay varias canciones que ya ha sacado y con la que su público se reencontrará. Una de ellas es Contar mentiras, la cual decidió titularla así, en lugar de "ocultar verdades" por "unirla con la canción infantil que tenemos de toda la vida y porque nos llevaba por ahí, pero podía haber sido ocultar verdades".

Sobre la letra deja claro que muchas veces se cuentan las mentirijillas para ocultar una verdad que asusta, y en su caso, es "la incertidumbre de la profesión, eso siempre da miedo porque es algo muy inestable. Todos los días por la mañana, cuando me levanto, agradezco la vida y lo que tengo a nivel profesional".

A grandes rasgos, el álbum habla de transformar heridas en fortalezas. Preguntada sobre qué le diría a alguien que quiere hacer ese proceso, Ana Guerra más bien ha razonado que "en lugar de aconsejar, podría hablar de lo que yo he hecho para lucir mis cicatrices con la calma del que vive, una de las letras que tiene La luz del martes (uno de sus álbumes), que es simplemente enseñar cuáles son tus debilidades y en ese momento las aceptas y empiezan a convertirse en tu fortaleza".

"Cuando compuse La luz del martes, venía de una catarsis personal muy grande, fue clavarme un puñal en cada tema" Ana Guerra, en la entrevista con El HuffPost.

"Ha sido tan divertido componer, cuando yo compuse La luz del martes, venía de una catarsis personal tan grande que fue clavarme un puñal en cada tema, lo sufrí, lo lloré, me iba a casa y no podía dormir. Escribí 45 canciones para ese álbum, imagínate todo lo que tenía que contar. Lo más fácil ha sido lo divertido y no tener expectativas al escribir", ha revelado la cantante sobre lo más fácil de creer Sin final.

Sobre esas expectativas, ella ha asegurado que lo que dan son "tristezas". "Paso de expectativas y que sea lo que tenga que ser, porque lo que tenga que ser es el camino que me toca recorrer", prosigue. Para ella son algo negativo porque crean "competitividad en el entorno de trabajo". "Mi mayor lucha es hacer lo que me dé la gana e intentar que alguien me escuche", sentencia.

"Hacer lo que te dé la gana" tiene, para Ana Guerra, dos cosas positivas. La primera, que el público agradece "que no le mientas", la segunda, "que no te queda nada pendiente".

Su momentazo con Isabel Pantoja

"No me canso de decirlo, he compartido escenario con una de las artistas más generosas que he conocido hasta el momento, ha tenido gestos y palabras, que también las tuvo y nos reímos un montón", ha afirmado.

Lo que le ha quedado marcado de la cantante sevillana es su gesto cuando el público rompió a aplaudir. "Se puso detrás de mí para que el aplauso del público fuera para mí y no para ella, en mi tierra, eso dice más de una persona que cualquier palabra", ha rematado.

Ana Guerra se somete al 'HuffTest'

- Si solo se pudiera comer un plato, ¿cuál sería?

Los perritos calientes.

- Un sabor de helado.

El de pistacho.

- Una manía

Dormir con un cojín entre las dos rodillas.

- Un artista con el que colaborar.

Camilo

- Artista favorito o favorita

No tengo, pero te puedo dar una lista enorme.

¿Echas de menos tu tierra?

Mucho.

¿Team calor o team frío?

Calor.

- Un lugar en el que perderse

Cuba.

- Tras siete años de terapia, dime algo que te guste de ti

Todo.

- Algo que no.

Nada.

- ¿Tienes un favorito en los singles de tu nuevo álbum?

Quemar Madrid es el favorito. Me gustan mucho los singles, pero creo que es una canción que me parece increíble.

¿Cómo está Ana Guerra?

La última pregunta en esta entrevista, cuyo autor siempre hace justo al final, viene al dedillo con su nuevo álbum. Una que, al responderla, muchas veces es mentira, y que, al preguntarla, no se hace desde el corazón: "¿Cómo estás?".

"Estoy cansada (lleva ya siete años acudiendo a terapia), tengo, como a la par, el cansancio y la ilusión. Estoy reventada. Me gustaría... Cuando sacamos un disco, necesitamos concentrar mucho todo lo que es promocional y marketing para que el impacto sea grande y llegue a más corazones de la gente", ha confesado en primera instancia.

Su confesión no acaba ahí. "Me hubiera gustado cantar con La Pantoja no solo habiendo dormido tres horas. Me gustaría, a veces me falta ese descanso, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Estoy en uno de los momentos favoritos de mi vida, a día de hoy. Agradecido a Dios por lo que me está dando y, como único detalle, cansada".