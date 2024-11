Ana Milán: "Soy bastante demisexual"

La actriz y presentadora Ana Milán es la protagonista de la última entrega del podcast A solas con de Vicky Martín Berrocal. Durante la charla, la intérprete se sincera sobre su vida sentimental.

"Yo llegué a estar, en un momento de mi vida, casi tres años, dos años y medio, sin tener ningún tipo de sexo, ni de besos con nadie", afirma Milán. "Oye, ¡qué etapa más tranquila! La de libros que me dio tiempo a leer, lo bien que dormía, ni un Lexatin, nada, ¿eh? Tampoco pasa nada", añade en tono irónico.

La actriz se define como "bastante demisexual": "A mí, particularmente, el sexo por el sexo me cuesta mucho. El intercambio de fluidos me da perecita, no me gusta". "Tengo que estar vinculada emocionalmente a alguien para que me apetezca. El deseo yo lo tengo vinculado al amor, que esto es una putada...", puntualiza.

La demisexualidad consiste en una falta de atracción sexual si no hay establecido un vínculo emocional con la otra persona. Es decir, es necesaria una conexión emocional con un cierto grado de profundidad para que aparezca el deseo.