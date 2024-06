Anabel Pantoja anuncia que está embarazada

Anabel Pantoja está esperando su primer hijo junto a su novio David Rodríguez. Así lo ha anunciado ella misma en la revista Lecturas a través de una entrevista exclusiva. La sobrina de Isabel Pantoja ha asegurado estar "muy feliz", aunque ha bromeado con que a veces se le "olvida" su estado: "Estoy haciendo una vida normal, me pongo a cargar maletas en el avión".

"Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", ha detallado en la publicación para la que posa en su portada enseñando tripita.

La prudencia, según ha contado, se debe también al aborto que sufrió el pasado mes de octubre, tras las primeras semanas de embarazo.

Pantoja ha revelado a Lecturas que ya se lo ha contado a su tía Isabel, con la que mantiene una relación estrecha al ayudarle a gestionar los conciertos de su gira, como a sus primos Kiko e Isa. "Fue muy bonito, se emocionó", ha detallado sobre la reacción de la tonadillera.

La influencer empezó su relación con Rodríguez hace un año, tras romper con el esgrimista Yulen Pereira al que conoció en su paso por Supervivientes 2022 (Telecinco). Pantoja conoció al fisioterapeuta cordobés de 26 gracias a las giras de su tía Isabel, en las que trabajaba dando los masajes a la tonadillera.