Anabel Pantoja y David Rodríguez dan la mejor noticia: su bebé, Alma, dada de alta

Después de 18 días de ingreso en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria, Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ha recibido el alta.

Así lo ha comunicado la propia influencer, quien no se ha despegado de la bebé en todo este tiempo, con una fotografía de la familia y un comunicado en el que ha dado las gracias por todas las muestras de apoyo.

"No es la mejor foto, pero sí lo que visualicé estos 18 días en mi cabeza para sostenerme cada día. Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón AGRADECER todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor. Ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días", ha escrito.

"La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener SALUD Y VIVIR. Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros te quiero", ha agregado.

Su comunicado termina con más agradecimientos para "los medios de comunicación, programas, compañeros, amigos y no amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé. Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3. GRACIAS INFINITAS A NUESTRA FAMILIA y AMIGOS que no nos dejaron ni un solo día de apoyar. No tendremos VIDA para pagaros todo lo que hicieron. CANARIAS-SEVILLA-MADRID-CÓRDOBA PARA SIEMPRE".

La pequeña fue ingresada cuando tenía 50 días de vida. Sus padres, que fueron arropados por muchos familiares y amigos que se desplazaron a Canarias para estar junto a ellos en momentos tan duros, pidieron privacidad "sin especulación ni exigencias de lo que ha ocurrido".