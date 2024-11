Antonio Canales, acusado de 'inquiokupa' por su casera

Después del caso de Manu Tenorio, que había acusado a sus inquilinos de okupas, el programa Vamos a ver ha desvelado la situación en la que se encuentra el bailaor Antonio Canales, que ha sido acusado por su casera de no pagar el alquiler de la vivienda en la que reside.

El periodista Alfonso Egea ha desvelado que Canales supuestamente no ha pagado ni el alquiler ni los gastos de la vivienda durante los últimos siete meses, por lo que la casera ha decidido contratar a una empresa de desocupación.

"La documentación que obra en poder de este programa asegura que desde septiembre de 2023 hay impagos en servicios y en mensualidades y una deuda acumulada que ronda los 5.000 euros. La dueña del inmueble ha recurrido a una empresa para resolver esta situación, tanto el cobro como el desalojo de la vivienda”, ha señalado el colaborador de Vamos a ver.

Además, el programa ha podido hablar con el portavoz de la propietaria de la vivienda, situada en El Álamo (Madrid). “He intentado ponerme en contacto con él para llegar a una negociación, que abandone la casa, incluso perdonarle la deuda, pero no hay respuesta”, ha asegurado el también portavoz de la empresa que se encarga de la desocupación.

El portavoz, llamado Rogelio, también aseguró que seguirán intentando ponerse en contacto con el y que "si no sobrepasa la línea no habrá problema porque tampoco se ha portado tan mal".

En medio de la conexión, Vamos a ver también revela que la propietaria habría recibido un mensaje de Canales acusándola de mentir. “¿Cómo te atreves a levantar falsos testimonios? Yo no te debo ni una mensualidad. Te las he pagado siempre en mano. No tengo ningún contrato vigente contigo. ¿Qué me quieres cobrar dos veces? Los gastos de la casa están a tu nombre y debes hacerte cargo tú”, habría escrito el bailaor.