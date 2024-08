Blake Lively sorprende con uno de los vestidos más icónicos de Britney Spears y muchos piensan lo mismo

Britney Spears ha dejado multitud de imágenes que ya forman parte de la cultura popular internacional. Así pasa con el vestido Versace vintage que la intérprete de Toxic lució en 2002, con una amplia gama de colores vivos, mariposas y mucho brillibrilli. Ahora, Blake Lively lo ha rescatado.

La actriz, conocida por su papel en Gossip Girl, lo ha lucido en el estreno de su último proyecto: It Ends with Us. Lively ha asegurado, en declaraciones que ha recogido la revista estadounidense People, que es el "vestido real de Britney". "Debería estar en el Smithsonian o en el Met, pero lo llevo yo. ¡Me siento muy afortunada", ha asegurado.

Con su cabellera rubia suelta, la actriz ha combinado el vestido con unas sencillas sandalias de tacón y varias piezas de bisutería de Lorraine Schwartz. En la madrugada de este martes al miércoles la imagen ha dado la vuelta al mundo y acumula miles de comentarios, muchos de ellos en la misma línea.

Hace unos días se dio a conocer el proyecto de Universal para rodar un biopic de la estrella de los 2000. Se desconoce la actriz que lo protagonizará, pero tras ver a Lively ataviada como Spears, muchos han pensado que será ella y así lo han hecho saber en redes sociales.

"Ella está buscando ese papel en la película biográfica de Britney Spears", ha escrito otro usuario en inglés en su perfil de X. "¿Puede Blake Lively hacer de Britney en su próximo biopic?", se ha preguntado otra.