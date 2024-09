Carmen Electra destapa las presiones para perder peso en las grabaciones de 'Los vigilantes de la playa'

Los vigilantes de la playa fue una de las series más exitosas de los noventa, pero su grabación no siempre fue agradable para los intérpretes que encarnaron a los protagonistas. Así lo ha revelado Carmen Electra durante la promoción de la docuserie After Baywatch: Moment in the Sun.

La actriz explicó que los productores le sugirieron en varias ocasiones que perdiera peso para interpretar a su personaje. A pesar de que no la obligaban a pesarse con en otras producciones, los ejecutivos le decían textualmente que adelgazara.

“Necesitas perder algunos kilos”, insistían a Electra, que considera que echando la vista atrás se ha dado cuenta de que no tenía ningún tipo de sobrepeso. ”Nunca me pesé, pero a veces me decían que pesaba demasiado y ahora he echado la vista atrás y creo que no era así”, explicó la actriz en una entrevista de promoción del documental.

Electra no fue la única actriz del reparto en sentir que su cuerpo era sometido a un escrutinio constante. Nicole Eggert, que interpretaba a Summer Quinn, también recuerda entrar "en pánico" por mantener constantemente su figura. "Me hacía sentir muy insegura y muy incómoda”, aseguró.

Además, la intérprete Alicia Bridges, que dio vida a la teniente Taylor Walsh, también denunció la presión estética a la que estaban sometidas las actrices y comentó que por aquel entonces "no podían tener celulitis".