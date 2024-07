Céline Dion está en París: ¿se confirma su presencia y su desorbitado caché en la inauguración de los Juegos Olímpicos?

Este martes, la revista Variety adelantaba en exclusiva la presencia de la cantante Céline Dion en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos que tendrá lugar la tarde del viernes en la ciudad de París. Horas más tarde, el portal de noticias TMZ lo corroboraba a través de su entorno.

De confirmarse la noticia, su presencia en el gran evento deportivo tendría una especial trascendencia pues será la primera vez que se vuelva a subir a un escenario desde 2022, cuando sus problemas de salud le obligaron a apartarse de la música.

"Recientemente he sido diagnosticada con un trastorno neurológico raro que afecta a una persona entre un millón. Todavía estamos aprendiendo acerca de esta extraña condición, pero ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", comunicaba Céline Dion en un vídeo. En él explicaba que esos espasmos estaban dificultando su vida diaria y también su vida profesional: "A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”.

Ya está en París

Medios de comunicación y redes sociales se hicieron eco rápidamente de la noticia de su actuación, que comenzó a ganar credibilidad cuando se conoció que la diva había aterrizado en París y se encontraba alojada en un lujoso hotel del distrito 8.

Este miércoles era la propia Céline Dion la que subía algunas fotografías de su visita al museo del Louvre de París: "Cada vez que vuelvo a París, recuerdo que hay tanta alegría y belleza que ver en el mundo. ¡Amo París y estoy muy feliz de estar de regreso!".

Además, TMZ se aventuraba a afirmar que la oscarizada cantante de Titanic cobrará dos millones de dólares por cantar una sola canción. "Los Juegos Olímpicos están pagando los gastos de viaje, y nos dicen que, entre aviones, su numerosa familia, barcos y otros gastos, "están pagando un montón de dinero".