Chelo García-Cortés: "Tengo miedo. Cuando hay un partido que dice que va a anular mi matrimonio, qué quieres que sienta"

Lleva 50 años siendo periodista. Ha colaborado y ha firmado en todas las cabeceras de las crónica social, pero su gran momento llegó con Sálvame y aquella mítica noche del viernes 18 de noviembre de 2011 cuando Bárbara Rey pronunció en el Deluxe una frase que es historia de la televisión: "Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido mucho más feliz, hemos tenido una noche de amor".

En el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, la periodista asegura que fue feliz, y eso que muchas tardes llegó incluso a llorar, pero también se rió, se disfrazó, cantó... Hasta que el 16 de junio del pasado año el espacio fue cancelado, no sin polémica.

Ahora, el espíritu de aquellas tardes de crónica social surrealista, que se convirtió en un fenómeno televisivo, ha sido recuperado por Fabricantes Studio para llenar las tardes de los fans desde Canal Quickie y Canal Ten —que en junio se ha anotado su mejor dato mensual histórico con 1,4% de share—. Ni que fuéramos Shhh cuenta desde el principio con María Patiño, Lidia Lozano, Belén Esteban, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval. Luego se incorporaron Chelo y Kiko Hernández. Y esta misma semana se ha sabido que el lunes, además de estrenar nuevo horario —adelantan la emisión a las 15.30 horas—, vuelve Conchita, la de la máquina de la verdad, que hará el primer Poli de Shhh a Marta Riesco, otro de sus nuevos fichajes.

Chelo, os veo entusiasmados con el proyecto después de meses de parón y de especulaciones. Creo que es la primera vez que has estado en el paro desde que comenzaste a trabajar, hace casi cincuenta años. ¿Cómo te sentiste?

Muy mal, igual que es resto de mis compañeros porque creo que no merecíamos lo que pasó. No hemos hecho nada. Hemos hecho durante catorce años un programa de televisión que puede gustar más o menos, pero Sálvame ha sido un programa muy importante en la tele y para mí ha hecho historia. Yo siempre he dicho que el mando de la tele es lo más democrático que hay, puedes ver lo que quieras. A mí Sálvame me ha enseñado... He llorado, pero también he tenido la suerte de conocer a compañeros, a personas que seguimos estando juntos, y a otros que no están, que echo de menos. Sálvame para mí ha sido una escuela. Yo venía de Antena 3 de un programa encorsetado y Sálvame me ha enseñado cosas que no aprendí en la universidad. Estoy orgullosa de mis años con Sálvame y he llorado, ¿eh? Al final, es como las familias, nos queremos, nos odiamos, y nos echamos de menos. Acaba de incorporarse Kiko Hernández, yo todavía no le he visto y tengo ganas de coincidir con él, aunque luego me va a dar... Yo siempre he dicho que la cena de Navidad es lo más falso que hay o ¿me vas a decir que todas las familias se llevan bien? Al final, después de 14 años, he aprendido con ellos cosas que no sabía y ahora me muevo en un plató de esta manera gracias a ellos.

El PP, al que no he votado en mi vida y que ha tenido políticos inteligentes, ha permitido que en este país, los que hemos ganado libertades ahora tengamos miedo

¿Qué pasó? Que un programa termine no tiene nada de extraordinario, ¿fueron las formas lo que os hizo daño?

Sálvame tenía que morir en el tiempo porque llevábamos muchos años, pero se nos utilizó. Se pensaban que iban a ganar otros las elecciones. Lo puedes poner porque yo tengo una edad en la que digo lo que pienso y a mí ya me da igual. Yo he votado toda mi vida a la izquierda y ahora no estoy contenta con ningún político, ni de izquierdas ni de derechas, pero el PP, al que no he votado en mi vida y que ha tenido políticos inteligentes, ha permitido que en este país, los que hemos ganado libertades ahora tengamos miedo.

¿Tienes miedo?

Hombre, cuando hay un partido político en este país que dice que va a intentar anular mi matrimonio, qué quieres que sienta. Yo empecé a trabajar en el 74, viví la época final de Franco, pues ahora tengo más miedo. Sí, porque conseguí libertades; me he casado con la mujer que quería y ahora hay gente, hay familias, que lo están pasando muy mal. ¿Yo voy a permitir que un partido político llamado VOX, que ha entrado en este país por culpa del PP, vaya a querer destruir mi matrimonio? He vivido todo: la época en la que se iba a morir Franco, la muerte de Franco, los primeros años de la democracia... Yo salí a la calle a apoyar a los obreros de la construcción, me pegaban los grises, y ahora me tengo que preocupar por un señor que se llama Santiago Abascal. No, a mí no me va a callar ni Santiago Abascal ni los que han facilitado que esté Santiago Abascal.

¿La cancelación de Sálvame se produce porque se pensaba que iba a haber cambio de Gobierno?

La cancelación de Sálvame llega porque en ese momento en la cadena hay gente que no sabe dirigir una cadena. Nos hicieron más grandes de lo que éramos y la prueba está aquí. Nosotros teníamos que haber acabado tranquilamente porque todo se acaba. Al final nos echan a la calle, nos vetan, pero la gente quiere Sálvame. Se marcha el CEO de la cadena a Italia, que es el que sabía de televisión, porque estaba ya harto también. A mí me da pena. Nosotros decimos ‘la cadena de enfrente’, pero yo digo Telecinco porque yo lo he pasado muy bien en Mediaset. Nos han hecho víctimas, por eso nos han hecho grandes. Pero ahora estamos en canal Quickie, en Ten, y si nosotros podemos darle a gente lo que echa de menos, pues ahí estamos.

Lidia Lozano, Jorge Sandoval, David Valdeperas, Belén Esteban, Kiko Matamoros y María Patiño, el equipo de 'NI que fuéramos Shhh'.

¿Qué crees que la gente echaba de menos?

Las risas, las broncas, los llantos, los disfraces... Yo me aburro ahora viendo Mediaset. Solo veo dos programas: Supervivientes, porque he estado, y a Joaquín Prat, porque me gusta su programa. A mí me duele la desaparición del plató del Deluxe, a mí me duele la desaparición de Sálvame, y no todo han sido días de rosas para mí, pero tengo que reconocer que si la gente nos para por la calle y nos pregunta ‘cómo os puedo ver’, es que algo hemos, algo han hecho bien mis compañeros, que estaban más días.

Y ya lleváis un mes en Ni que fuéramos...

¡Justo hoy hacemos un mes! Por eso me he puesto de rosa chicle. Esta cazadora me la regaló mi niña. Yo siempre presumo de tener dos hijos que no he parido, que son Sofía y Ángel (Cristo). Ahora Ángel ya no es mi hijo. Esta cazadora, que es un diseño de una amiga de Sofía, me la ha regalado y me la he puesto para celebrar el primer mes del programa.

Y un mes después, ¿qué balance hacéis?

Yo soy de la época analógica, siempre llego tarde a las redes sociales porque me estoy adaptando. Pero me siento muy feliz porque si antes nos veía gente joven, ahora nos ven más. Ahora me siento como una maestra de escuela cuando vienen la hija de alguien mayor y me preguntan: 'Chelo, ¿cómo puede ver mi madre el canal Ten?'. Admiro a mis compañeros que están prácticamente todos los días —yo solo vengo dos días porque vivo en Barcelona y espero que sean más cuando tengamos presupuesto—, y hacen cuatro horas diarias a pico pala, a pico pala, a pico pala.

Chelo García Cortés en un momento de la entrevista en el plató de 'Ni que fuéramos'. SERGI GONZÁLEZ BUENO

Yo estaba en la línea de prensa cuando Estirando el chicle hizo su live su directo en el Wizink Center de Madrid. Aquello fue todo un acontecimiento, acudieron todas las invitadas que habían pasado por el programa, pero cuando llegaste tú se organizó una...

No lo olvidaré en la vida. Recuerdo que cuando llegué estaba muy nerviosa y muy impresionada, y tuve la suerte de encontrarme con Carlota Corredera y Sandra Barneda. Me cogí a Carlota y quise compartir con ella ese momento porque necesitaba que alguien amigo me diera la mano. Esa fue la primera vez que sentí que me hubiera gustado tener diez años menos porque me di cuenta de que para esa gente era muy importante lo que se había hecho público en ese Deluxe mítico, porque Bárbara quiso que fuera mítico. Ese día me di cuenta de que niños y niñas decían mi nombre como si yo fuese... Fue algo muy emocionante que me creó la responsabilidad de ayudar y estoy ahí para lo que necesiten siempre y cuando no tenga que representar unas siglas, porque yo solo represento la libertad de la mujer o el hombre de enamorarse y querer a quien le dé gana.

¿Sabes? Me gustaría tener menos años para ayudar a las familias a entender todo porque yo tuve la suerte de tener un padre excepcional en este sentido. Mi padre murio en 2001, con 81, mi madre murió cuando yop tenía 11 años. MI padre nunca me censuró: me lo preguntó, yo le contesté, y era tan grande su amor hacia mí que nunca me censuró, aunque no estuviese de acuerdo. Me quería tanto que me respetaba. Mi familia por parte de madre nunca me ha cuestionado. Tengo la suerte y el privilegio de que mi entorno familiar nunca me haya cuestionado. Yo tengo la suerte de, a pesar de ser de una generación en la que esto era muy complicado, yo personalmente no tuve problemas, he tenido otros, pero este, personalmente, no. Yo tenía 27 años cuando mi padre me lo preguntó, cuando yo lo descubrí, antes no, pero el respeto y el amor que me dio me hizo decirme: ‘¿Qué me importa lo que digan los demás?'. Ahora que las cosas no son fáciles, me faltan años para enseñarles a las familias que da igual.

A la hora de definir y reivindicar nuestra sexualidad socialmente, ¿crees que las cosas son más fáciles ahora?

Depende de quien gane políticamente. Yo me acuerdo un día, fumándome un cigarrito con la señora Ana Botella, en un acto de su marido Aznar... Yo tengo la virtud de tener buena relación con mucha gente y le dije a Ana Botella: ‘Yo no estoy enferma’. Se me quedó mirando y no me dijo nada. Acuérdate que para ella éramos enfermos.

Tengo esa dualidad que a veces María (Patiño) me dice ‘es que te llevas bien con todos’. Y no es que me lleve bien con todos, es que a cada uno le doy lo que considero. Yo a María Patiño la adoro, y la acepto con sus defectos y virtudes, y por eso la chillo, porque tengo mucha confianza con ella. Como chillaba a Gema López que la añoro a muerte.

¿Es María tu gran aliada en el programa?

María... María es alguien muy especial para mí. Me regaña todo el día, pero la quiero mucho.

¿Y con alguien te llevas mal?

Me pone muy nerviosa Sandoval porque no para, no para, no para... He aprendido a querer a Los Kikos, me llevo bien con ellos. La que más me controla es María. Quiero mucho a Belén... Es que son muchos años. Pero echo mucho de menos a Gema.

¿Y con Jorge Javier, qué relación tienes?

Muy buena. Yo no hablo con él todos los días, pero me ha mandado mensajes en momentos puntuales. También le echo de menos. No soy amiga de Jorge, pero éramos buenos compañeros. Se ha metido conmigo lo que no está escrito, pero en momentos importantes, en los últimos tiempos, se ha puesto en contacto conmigo.

Jorge Javier tiene la licencia para decir lo que le dé la gana

Últimamente, tampoco se muerde la lengua y os contesta desde su programa...

¿Sabes qué pasa? Él tiene la licencia para decir lo que le dé la gana. Le quiero... Ha habido momentos puntuales, que no voy a hacer públicos, en los que Jorge ha dicho ‘aquí estoy’.

¿Cuánto hay de guion y cuánto de improvisación en el programa?

¿Guion? No hay nada... Bueno, hay una escaleta, que puede ir cayendo. Cuando veo a María con el pinganillo... Tener a David Valdeperas, que es un mago de la tele, ¡es la leche! Hay una escaleta que se va haciendo y que se va rompiendo, porque eso es la información y la televisión.

¿Y cuándo tenéis un día pluf, que no estáis frescos y ágiles?

Yo tengo días así. Todos tenemos días pluf, ¿eh? Yo hoy tengo un mal día porque ayer cogí frío y esta mañana me moría de dolor de garganta. Pero no iba a faltar, vengo dos días y no iba a faltar... Pero tienes donde apoyarte, tienes gente a la que mirar y que a lo mejor tocas debajo de la mesa... Son mi familia y mi lucha ha sido convencer a mi pareja de que son mi familia.. Hubo un momento en 2019 que ella lo pasó mal. Algún día yo diré lo que sentí cuando volví de Supervivientes y ví cómo se la trató. Ahora, voy a dejarlo. porque tampoco quiero remover nada. Ella hizo lo que tenía que hacer y no se la entendió, o no se la quiso entender, y yo la protegí demasiado, no lo sé. Pero a ella le cuesta porque me conoció cuando yo no era conocida.

Oye, sobre el momento en el que te pasas a ser icono gay, aquella noche, la famosa noche en la que Bárbara habló de ‘vuestra 'noche de amor’, ¿era guion?

No, no, no... Tuve la suerte de que al cabo de unos años, en un podcast, Carlota Corredera confesó que fue “la noche en la que traicionamos a Chelo García-Cortes”. Ella era la directora del Deluxe, ella sabía lo que Bárbara iba a contar, pero yo no lo sabía. Y hasta que Carlota no lo ha confesado, yo quedé como una mentirosa, entre comillas. Yo no sabía que Bárbara iba a decir lo que dijo. Lo sabían la dirección, el mánager de Bárbara y Bárbara. Me quedé muerta porque no me lo imaginaba, pero orgullosa: yo lo negué y ella lo confirmó.

Yo descubrí con Bárbara algo maravilloso. Y las dos descubrimos que, después de eso maravilloso, podíamos seguir siendo las mejores amigas

¿Sigues siendo amiga de Bárbara?

Es mi amiga del alma, con la que discuto, a la que mando muy lejos y ella me manda muy lejos. Yo descubrí con ella algo maravilloso. Y las dos descubrimos que, después de eso maravilloso, podíamos seguir siendo las mejores amigas del mundo, cada una en su casa. Marta (su mujer) adora a Bárbara y Bárbara adora a Marta. Sofía, y hasta ahora Ángel también, es como mi hija. Vivimos un momento maravilloso en el año 79, es que ha llovido.

¿Viste la serie?

Sí, claro que me he visto en la serie. Además, estoy muy contenta porque el papel de Chelo lo ha interpretado para para mí alguien muy, muy importante. Yo la conocí a través de la serie, aunque yo seguía a Adriana Torrebejano como actriz en las series de ella, y una día me llamó para conocerme y para que le contara mi historia.

Hoy Adriana y yo somos muy amigas y para mí es un orgullo que alguien como ella, tan guapa y tan buena actriz, haya representado lo que el director ha querido que se vea porque yo me reuní con el director y le dije ‘estás bailando en el tiempo’.

Daniel Écija, me dijo: “Chelo, esto es una ficción. Permíteme la licencia”. Le dije: “Haz lo que quieras”. Para mí Daniel Écija también es un gran director y es un lujo, pero sobre todo, ser interpretada por Adriana. Bueno, y Belén Cuesta... La pena fue que nosotros en Sálvame no podíamos utilizarlo.

Yo he querido mucho a Isabel Pantoja como amiga, que quede claro

Oye, también fuiste gran amiga de Isabel Pantoja...

Yo no me arrepiento de haber querido mucho a Isabel Pantoja. No me arrepiento. Y el problema es de Isabel Pantoja, no es mío. El problema lo tiene ella. Y si no, que se lo pregunten a ella. Ella no está con sus hijos y no está con sus nietos, porqué va a estar con Chelo García-Cortés. Yo he querido mucho a Isabel Pantoja como amiga, que quede claro. Ha sido muy cómplice de mi pareja en su momento y no entiendo, no entiendo nada, no entiendo nada. Me dolía, ahora ya no me duele. Bueno, en el fondo me duele, ¡todo le duele!

Pero después de lo que le ha hecho a Isa y a Kiko y a los nietos. Espero que Anabel no le haga daño. Es una pena porque Isabel Pantoja, aunque no se lo crea la gente, es una mujer superdivertida. Yo me lo he pasado muy bien, he viajado con ella... Y no es Agustín, es ella misma, no es su hermano. Ella es la que lo hace y permite. O sea, su hermano puede decir, pero si ella no quiere... El karma es de ella. Y es una pena, qué le vamos a hacer.

Chelo, también colaboras en el programa de RTVE Lazos de sangre como una de las periodistas que más conoce a las grandes sagas y los personajes que han protagonizado la crónica social de este país. ¿Tú cumples con eso de ‘sabe más por lo que calla que por lo que cuenta’?

Sí, aunque mis compañeros se rían de mí. Igual, porque cada uno se ríe de lo que quiere. O sea, yo si entro en tu casa, entro en tu casa, y no voy a contar cómo son tus cortinas. Soy así y me moriré así. Ya está.

¿Lo contarás algún día? ¿Escribirás un libro?

No. Ya me lo propusieron en Planeta escribir un libro sobre esto. Dije que no. Hicimos un libro Jesús lo Campos y yo, que escribió más él que yo. Pero luego, cuando me propusieron desde Planeta hacer una cosa sobre mí, dije que no: sobre mí, sí, pero sobre personajes, no. Luego hice mis memorias: Sin etiquetas. Además, para que nadie dudara, les pedí que me pusieran alguien que quisiera escribir sobre mi vida, que es una escritora catalana maravillosa, con la cual he compartido un año de mi vida y le he contado mi vida. Y de este libro estoy muy orgullosa.

Y lo que no he contado está dentro de mi intimidad y de los personajes, y no hay dinero para que yo lo cuente. No es cuestión de dinero. Si yo entro en tu casa, entro en tu casa. Soy de ese estilo de periodista que espero que sigan algunos periodistas jóvenes.