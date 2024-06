Cristina Pedroche: "La maternidad es el viaje más arrollador que he vivido nunca"

"¿Has vivido eso de estar en el mejor momento de tu vida sintiéndote, al mismo tiempo, tan mal? No pensé que este tipo de cosas pudieran pasar [...] hasta que pasan". Esta pregunta la plantea Cristina Pedroche a los lectores de su primer libro, Gracias al miedo (Planeta), que ha presentado este jueves en Madrid.

Emocionada al escuchar un "gracias por tu valentía", la presentadora de televisión ha conseguido poner una nota de humor cuando se ha dicho que estaba allí para hablar de su libro: "Hoy no soy la Pedroche, soy Umbral".

En el libro habla abiertamente sobre su complicado posparto en el aspecto psicológico, por el que ha ido a terapia y al psiquiatra. Como ha recalcado, "no es un libro de autoayuda" ni con él pretende "dar lecciones a nadie": "Pero hay cosas que me funcionan y han hecho que cambie y que sea más feliz, en definitiva".

Pedroche ha recordado cómo se derrumbó en su segunda revisión ginecológica tras dar a luz: "Me preguntó qué tal y me puse a llorar". "Yo estoy todo el rato llorando y no entiendo por qué", ha agregado. El consejo de la doctora fue que escribiera para ella misma, a modo de terapia: "Fui escribiendo mientras la niña dormía, entre teta y teta".

Fue Ángel Martín, su excompañero en Sé lo que hicisteis, quien le llamó para decirle que su editora —ha publicado Por si las voces vuelven y Detrás del ruido— quería reunirse con ella. Como ha señalado, él ha sido su referente: "Gracias a él también por sus libros". Ella reescribió esos textos que eran para sí misma a modo de libro y pese a que su madre o su mejor amiga le preguntaron si estaba segura de publicarlo, porque querían protegerla, se lanzó: "Creo que puedo ayudar, mi bienestar a corto plazo lo dejo en un segundo plano".

Cristina Pedroche, en la presentación de 'Gracias al miedo'. GTRES

Preguntada por qué diferencia hay entre la Pedroche de antes y de la de ahora, ha afirmado que casi ni se acuerda de la de antes de ser madre: "Supongo que la de antes volverá. Echo de menos tener más tiempo para leer o de ver algo sin un ruido. Intento leer novelas y acabo leyendo crianza respetuosa, placentas... Con el tiempo iré rescatando las cosas buenas de la Pedroche anterior".

"Lo que más recibo es gente que me dice 'quiero abrazarte', ha asegurado sobre las reacciones que está despertando Gracias al miedo. "¿Estoy recuperada? No. ¿No voy a tener miedos? No. Voy a tener miedos siempre, pero esto me está sirviendo para saber que puedo. Me agarro a esos pensamientos de que sí que pude y me armo de valor, de información o de lo que necesite", ha añadido sobre su proceso y el punto en el que está. También ha señalado que a raíz de sus libros "esas mismas madres" que en sus primeros embarazos decían que todo bien, "ahora sí me dicen 'pues a mí también me pasa eso": "Muchas amigas me han dado las gracias por escribir este libro por normalizarlo".

Sobre su pareja, el chef Dabiz Muñoz, ha subrayado que es "un compañero increíble en todos los aspectos": "Cuando lo conocí sentí que era mi persona. La maternidad es el viaje más arrollador que he vivido nunca. Sobre mis miedos, por mucho que haya tenido el mejor compañero de vida, él no podía hacer mucho, porque yo no podía ni explicárselo". "Estoy muy agradecida y cada día más enamorada de David", ha añadido.

Tras reflexionar sobre aspectos de la maternidad como lo poco que se ve lactar a día de hoy , ha lanzado un deseo: "Lo único que pido es que no nos juzguemos las unas a las otras. Que nos demos más la mano, nos apoyemos y nos sostengamos. Si una madre está haciendo algo, por algo será".