Cucurella se sincera sobre su hijo con autismo: "Cada pequeño avance te da mucha más satisfacción"

Este verano, Marc Cucurella, el lateral izquierdo de la selección española de fútbol se convirtió en la estrella del equipo sin quererlo. Con su melena rizada, su baile viral y las anécdotas que protagonizó durante las celebraciones de la Eurocopa robó la atención de los medios y protagonizó muchos titulares.

Pero además de esa faceta más desenfada y 'gamberra', el jugador del Chelsea ha compartido en numerosas ocasiones su lado más responsable y cariñoso como padre de tres hijos, uno de ellos con trastorno del espectro autista (TEA). De la especial condición de su hijo mayor ya había hablado en redes sociales, pero hace unos días profundizó un poco más en el podcast de fútbol La media inglesa.

Cucurella fue padre con solo 21 años y reconoce lo complicado que fue hacer frente a este diagnóstico. "Es difícil, nadie te enseña a ser padre ni madre, y haces lo que has visto y lo que ves, pero cuando tienes un hijo autista es más complicado", reflexionaba. "Cuando iba al cole, a él no le iba bien y estaba muy ofuscado. Era pequeño, pero no era feliz. Y eso afecta mucho y no sabíamos cómo ayudarle, hasta que encontramos un cole para él en Londres y todo fue más fácil", explicaba en el podcast.

"Nosotros lo llevábamos al médico, pero no nos decían lo que tenían y nos decían 'puede tener pero aún es muy pequeño", ha reflexionado sobre esos primeros años en la vida del niño, resaltando la dificultad de la situación porque "realmente no sabes cómo ayudarle".

Además, coincidió todo el proceso del diagnóstico con una mala racha laboral. a la que quita trascendencia: "Como las personas normales, que todas tienen problemas".

Reconoce el futbolista que la situación ha mejorado mucho gracias al trabajo que realiza en el centro, a los tips que les proporcionan a ellos, a las charlas a las que asisten... "Todo cuesta más, todo es más difícil, hacer planes... Pero todo tiene la parte buena: cada pequeño avance te da mucha más satisfacción. Pero bien, bien, muy bien", concluía.