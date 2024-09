De Lydia Valentín a Andrea Levy, pasando por Belén Esteban: la alfombra roja de los Premios Chicote

Este miércoles, el Museo Chicote ha acogido la décima edición de los premios homónimos al histórico local ubicado en la Gran Vía de Madrid. Estos han coincidido, además, con el nonagésimo tercer aniversario del establecimiento. Al frente del acto ha estado la actriz María Esteve, que ha sido, además, la primera en pisar la alfombra roja. Y, por ello, ha sido la primera en someterse a El cuestionario de El Huff.

Le han seguido otras personalidades de renombre que también han acudido a esta entrega de premios, algunos en calidad de invitados, como la cantante Rosa López o la política Andrea Levy, y otros a modo de premiados. Ha sido el caso de Lydia Valentín y el de Loles León.

A modo de invitada ha acudido también en la cálida noche de este miércoles al Chicote, Belén Esteban. Durante su conversación con los medios ha hablado de distintos aspectos de vida, desde la reciente pérdida de su excompañero Jimmy Giménez-Arnau al posible biopic de su vida del que se lleva rumoreando algún tiempo.

"He rechazado todo", ha asegurado, sobre los distintos proyectos que le han propuesto en este sentido. "Yo, el día que cuente mi vida, será la vida de Belén Esteban contada por ella", ha destacado, antes de añadir su predisposición a sentarse con el guionista "y quiero que cuente mi historia, aunque sea en 80 capítulos, como Déjate querer, de Netflix, que son 60 y me ha encantado".

Entonces, los medios le han planteado qué actriz le gustaría a la princesa del barrio que la interpretara en este posible proyecto. Esteban ha considerado que debería haber varias fases. Y sobre si estaría dispuesta a hacer de sí misma en un metraje así, ha respondido a El HuffPost: "A mí me encantaría, en el primer capítulo, empezar hablando y acabarlo". "Pero no os voy a dar ideas, que, por ahora, no la voy a hacer", ha apostillado, entre risas.

Y, tras su entrada al evento, este ha dado comienzo. Con María Esteve a la batuta y unos premiados de lo más variado.

Lolita Flores: Premio a mejor artista

Loles León: Premio a mejor actriz

Machos Alfa: Premio a mejor serie española

María Eizaguirre: Premio a la mejor comunicadora

Lydia Valentín: Premio a toda su trayectoria deportiva

Pedro Trapote: Premio empresario del año