El alegato de Fernando Tejero con motivo del día del Orgullo

El pasado 28 de junio dieron comienzo las Fiestas del Orgullo, que buscan reivindicar una lucha contra la LGTBIfobia. La fecha escogida no es casual, coincide con las revueltas de Stonewall que acontecieron en 1969. Con estos días, tanto reivindicativos como festivos, como telón de fondo, algunas de las celebridades del país aprovechan para contar su experiencia como persona del colectivo.

Uno de los últimos en hacerlo ha sido el actor Fernando Tejero. Este, antes de entrar al concierto de Manuel Carrasco en el Santiago Bernabéu, ha atendido a Europa Press en una entrevista en la que ha vuelto a contar el acoso que recibió por ser homosexual durante su adolescencia y que la agencia de noticias ha compartido en su perfil de la red social X.

"Lo he contado varias veces, pero nunca son suficientes, desgraciadamente"., ha comenzado a relatar el actor. Entonces, ha procedido a narrar cómo él sufrió "eso que hoy llaman bullying". "En el colegio me apedreaban y me llamaban 'maricón", ha apostillado.

A continuación, aunque "no tiene mucho que ver con el Orgullo y con la homofobia", ha procedido a explicar que también ha vivido situaciones de abuso. "Creo que siempre hay que recordarlo, siempre es necesario levantar la voz, porque creo que todavía estamos a años de luz de conseguir que se normalice la situación", ha añadido.

El periodista le indica que, a pesar de lo "duro" de su testimonio, encuentra "bonito" que lo pueda hablar "con tanta naturalidad, porque ayudamos, desgraciadamente, a muchas personas". "Y ahora lo puedo verbalizar porque lo he colocado con mucha terapia, pero me ha costado mucho verbalizarlo por miedo", ha respondido el intérprete, famoso por su papel en Aquí no hay quien viva.

También ha indicado lo "mucho" que le costó salir del armario. "Yo llegué a Madrid con 27 años y aún no había salido del armario y era todo por miedo a la sociedad, al dedo acusar y a lo horroroso que es que todavía haya homofobia en la sociedad", ha concluido.