El comentario de Ringo Starr deja esta reflexión sobre las corridas de toros en España

El ex batería y compositor de la icónica banda de rock de los Beatles, Richard Starkey (también conocido como Ringo Starr), ha sido entrevistado por el diario El País en un artículo publicado este domingo en el que ha hablado sobre varias cuestiones, entre ellas sobre una tradición española: la tauromaquia.

"Para mí los toros es una de las cosas más tristes que vi allí. Porque en mi cultura no existía algo como aquello. Vi cómo ese gran animal salía al ruedo, la gente le clavaba de todo, le hacían cosas... y al final, después de que el matador concluyera su faena, se quedaba allí en el suelo y lo arrastraban", cuenta al inicio de su relato el ex Beatle.

"Fue en ese momento, cuando lo arrastraban, cuando pensé que se trataba de un animal grande y hermoso. Eso fue lo único que me entristeció. ¡El resto, no! ¡El resto me pareció un país fantástico!", añade.

Además de sobre las corridas de toros, el músico británico se ha referido también sobre la ruptura con John Lennon y sobre Yoko Ono. "Hubo un momento en que Yoko Ono prácticamente dormía en el estudio de grabación. Mi mujer, en esa época, era Maureen. Durante los ocho años de la banda no creo que estuviera en total más de dos horas en el estudio. [...] Les gustaba hacer todo con la presencia constante del otro. Me parece bien. Dios bendiga a John, y Dios bendiga a Yoko", afirma el cantante finalmente.