El comunicado de Dulceida tras el revuelo por su foto con un fuet y su hija recién nacida

La influencer Dulceida (Aída Domenech) y Alba Paul compartieron este miércoles con sus seguidores que su primera hija, Aria, ya había nacido. Con un carrusel de imágenes en Instagram, la pareja posaba con la niña en el hospital, pero muchos se fijaron en un detalle de una de las fotografías.

En ella aparecía Dulceida en la cama con el bebé en un brazo y un espetec de Casa Tarradellas en la otra mano. Muchos se lanzaron a criticar la instantánea por supuesta publicidad, algo que un día después la influencer ha refutado con evidente enfado.

"Es indignante que una mujer que acaba de ser madre tenga que salir a desmentir cosas que son muy evidentes, pero como ni recién parida dejan de inventarse cosas sobre mí, no me queda otra", ha escrito en Stories.

"La foto del fuet no es publicidad", ha señalado en mayúsculas. "Para los nuevos (que sois todos los que venís a criticar), si es publicidad se tiene que marcar por ley y así siempre lo hago", ha incidido.

"Y para el futuro: nunca haré publicidad con mi hija. Llevo 9 meses deseando comerme un fuet y eso es lo que he hecho y sigo haciendo. Y publicaré lo que me apetezca, con etiqueta o sin etiqueta, porque puedo comer la marca que me da la gana, que para eso es mi vida", ha apostillado.

Tras calificar como "mala praxis" y "de mala educación" el generar este debate "en un momento tan íntimo, "siendo igual de maleducada que vosotros, a estas personas las mando a la mierda y sigo feliz con mi vida", ha resaltado.