El comunicado de Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, tras las últimas informaciones sobre ella

Lidia Bedman, influencer y mujer de Santiago Abascal, ha emitido un comunicado a través de Instagram Stories en el que ha reaccionado a una noticia publicada en El Confidencial este martes. En ella se aseguraba que facturó 60.000 euros al año al grupo mediático de cabecera de Vox, el partido de su pareja.

"No he facturado nunca al Grupo Intereconomia", afirma Bedman en su texto, en el que recalca que lleva trabajando "desde los 16 años".

"Soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y tengo dos másteres, uno en Dirección de Marketing y Comercial, y otro en Comunicación. Desde hace más de 16 años, me he dedicado al marketing y a las redes sociales, colaborando con más de 100 empresas nacionales e internacionales", ha escrito.

La influencer ha resaltado que ya contaba "con miles de seguidores" antes de que VOX llegara a las instituciones.

"A lo largo de estos años, he tenido que enfrentar ataques injustos derivados únicamente del trabajo de mi marido. Esta demonización no solo me ha hecho perder contratos, sino que también ha dado pie a insultos y difamaciones dirigidos contra mí, basados únicamente en el hecho de ser 'la muier de'. Este tipo de ataques no solo son profundamente machistas, sino que reflejan una falta de ética y rigor inadmisibles", ha lamentado.

Por último, ha subrayado que paga sus impuestos "como cualquier ciudadano".

Bedman y Abascal, casados dede 2018, tienen tres hijos en común. El político tiene otros dos hijos fruto de una relación anterior.