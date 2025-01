El detalle de las Campanadas de Broncano y Lalachus que pasó desapercibido: dice muchísimo

Muchos espectadores han calificado directamente de históricas las Campanadas de David Broncano y Lalachus en La 1 por múltiples motivos. Desde por el inédito crossover que se produjo cuando saludaron en directo a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, presentadores de Antena 3 que estaban retransmitiendo desde el balcón de al lado hasta por sus mensajes en las lenguas cooficiales, pasando por la reivindicación del derecho a la vivienda o en favor de todos los cuerpos, sean normativos o no.

Para otros, lo relevante estuvo en otro detalle que pasó algo más desapercibido, pero que también tiene su importancia.

Los humoristas rompieron con la larga tradición de brindar con champán durante la emisión y optaron por Champín. El detalle le hizo gracia a muchos, pero no es tema menor: se optó por brindar sin alcohol en la televisión pública.

En alguna ocasión, Broncano ha contado que no toma alcohol. "Soy abstemio, yo no bebo alcohol, no he probado el alcohol. No he bebido alcohol en mi vida, pero bebo zumos muy jodidos", bromeó una vez en El Club de la Comedia.

Recientemente, en una entrevista con la cantante Nathy Peluso en La Revuelta en la que ella contaba que había dejado de tomarlo y que se sentía en plenitud, Broncano apostilló: "Yo nunca he tomado alcohol porque opté por llevarlo todo a cara perro. Pase lo que me pase, a dog face".