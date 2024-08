El detalle del divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck que puede traer cola

Después de meses de rumores y desplantes, este martes Jennifer Lopez confirmaba la ruptura con Ben Affleck presentando ella misma los papeles de divorcio en un juzgado de Los Angeles. La fecha, el 20 de agosto, no tiene desperdicio ya que era el día de su segundo aniversario de boda.

Eso sí, tal y como han confirmado varios medios estadounidenses, en los papeles de divorcio aparece como fecha de la separación el día 26 de abril. Un detalle que confirmaría que Affleck y Lopez hacían vida totalmente por separado en los últimos meses.

Además de la significativa fecha, otro detalle ha llamado la atención en los papeles de divorcio ya que, según la prensa estadounidense, la pareja no habría firmado un acuerdo prenupcial antes de casarse en 2022, algo poco habitual en perfiles como el de la artista y el actor.

Al no existir este documento, ambas partes podrían exigir la mitad de las ganancias de los proyectos en los que participó el otro durante el tiempo que han estado casados. En el caso de JLO, la actriz ha protagonizado cintas como The mother o Atlas, y ha lanzado el proyecto This is me... now, que incluye su último álbum y una película que lo acompaña.

Por su parte Affleck ha formado parte del reparto de películas como Air y ha producido filmes como The instigators o Unstoppable, en la que JLo tiene un papel principal. La película se estrena en septiembre en el festival de Toronto y está por ver si la expareja se reencuentra para promocionarla.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en tiempos mejores GothamGC Images

Según TMZ, Affleck y Lopez habrían tratado de llegar a un acuerdo económico en los últimos meses aunque las negociaciones no habrían dado sus frutos por lo que podría esperarse un proceso de divorcio largo e intenso. El portal también publica que la casa conyugal ya está a la venta por lo que no supondrá un problema.

La web de cotilleos también asegura que en los papeles de divorcio la artista renunció a la manutención conyugal y reclamó al juez que Affleck no pueda solicitarla si así lo desea.

A pesar de que la noticia del divorcio era esperada, la confirmación ha causado un auténtico huracán en Hollywood y se están recuperando muchos pasajes de la relación entre las estrellas, como una entrevista en la que JLo reveló la inscripción del anillo de compromiso que le regaló Affleck. "No me voy a ninguna parte", rezaba el mensaje de la joya, que demuestra —al igual que la ausencia de acuerdo prenupcial— que tenían fe ciega en un matrimonio que no ha terminado bien.