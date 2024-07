El detalle que no pasó desapercibido mientras Wimbledon ovacionaba a Kate Middleton

La expectación el domingo era máxima en Wimbledon, y no solo por saber quién ganaría la final en la que terminó triunfando Carlos Alcaraz. El último partido del torneo de tenis también era el de la reaparición de Kate Middleton, patrona de Wimbledon, que había dejado en el aire hasta el último momento su presencia ya que continúa en tratamiento contra el cáncer.

La princesa de Gales volvió a la pista central para seguir con la tradición y entregar el trofeo al campeón en su segunda aparición después de anunciar que tenía cáncer. Middleton reapareció después de meses en el desfile Trooping the Colour pero ya advirtió de que no era una vuelta completa a su agenda.

A su llegada a la pista central con su hija, la princesa Carlota, y su hermana, Pippa Middleton, la princesa de Gales recibió una ensordecedora ovación por parte del público, que se puso en pie para recibirla.

Middleton no pudo ocultar su emoción y no dudó en saludar a los aficionados, que estaban completamente entregados. Las imágenes de la princesa de Gales sonriendo mientras el público la ovacionaba han dado la vuelta al mundo, pero en las últimas horas otro detalle no ha pasado desapercibido.

Se trata de las imágenes de la princesa Carlota sonriendo y mirando a su madre con orgullo mientras la pista central de Wimbledon la ovacionaba. A su lado, su tía Pippa Middleton también dedicó una sonrisa de oreja a oreja a su hermana mayor dejando clara la importancia del momento para la princesa de Gales después de meses duros.

Las princesas Kate y Carlota han tenido un domingo más dulce que el príncipe Guillermo y su hijo mayor, Jorge, que se desplazaron hasta Berlín para apoyar a la selección inglesa en la final de la Eurocopa y volvieron a casa con mal sabor de boca.