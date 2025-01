El hermano de Miley Cyrus lanza un SOS sobre la salud de su padre: "Todos lo notan"

Un hijo del cantante y actor estadounidense Billy Ray Cyrus, que en 1992 alcanzó la fama internacional con su canción Achy Breaky Heart, ha escrito una carta abierta dirigida a su padre en la que manifiesta la preocupación que tiene toda la familia por el estado de su salud, haciendo hincapié en que todo el mundo se da cuenta sobre su condición.

"Desde que tengo memoria, todo lo que puedo recordar es lo obsesionado que estaba contigo y que pensaba que eras la persona más increíble del mundo. Quería ser como tú. El día que me adoptaste fue el día más feliz de mi vida. Lamentablemente, ahora apenas reconozco al hombre al que tanto quería parecerme", ha escrito Trace Cyrus en una de las últimas publicaciones que ha hecho en su cuenta de Instagram, donde lamenta la imagen que dio su padre durante las celebraciones de la investidura de Donald Trump.

"No estás sano, papá, y todo el mundo lo está notando", llega a escribir el hijo de la actriz Tish Cyrus, adoptado años después por el cantante de country. "Mientras escribo con las lágrimas en los ojos, espero que te des cuenta de que este mensaje solo proviene de un lugar lleno de amor y también del temor de que el mundo te pierda demasiado pronto", ha señalado en un texto en el que invita a Billy Ray Cyrus a pedir ayuda profesional: "No sé con qué estás luchando exactamente, pero creo que tengo una idea bastante clara y me encantaría ayudarte", dice.

Billy Ray Cyrus, de 63 años, ganador de dos Grammy y candidato otras siete veces, actuó el pasado lunes en una de las galas de la olímpica jornada de investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El cantante ofreció una actuación descafeinada, con poca voz y problemas técnicos. "Creo que mi guitarra ya no está enchufada. ¿Hay alguien ahí?", le dijo a su equipo en busca de ayuda, mientras le preguntaba al público si quería seguir escuhándolo cantar o, en cambio, bajarse del escenario.

El artista tiene cinco hijos, uno de ellos la también cantante Miley Cyrus, y no es la primera vez que salta a los medios por la distancia que mantiene con ellos. De hecho, Trace menciona que tanto él como sus hermanos están preocupados "desde hace años".

"Noah [por su hermana] ha tratado desesperadamente que seas parte de su vida y ni siquiera has estado para ella. Ella es tu niña. Ella se merece algo mejor. Sin embargo, de alguna forma, al igual que yo, todavía te idolatra. Todos nos aferramos a los recuerdos del hombre que una vez conocimos y esperamos el día en que esté de vuelta", añade antes de recordarle que él lleva cerca de año y medio sin beber.