El homenaje a los afectados de la DANA de Alejandro Sanz en los Grammy Latino: "No los vamos a soltar"

Este jueves, Miami se vistió de gala para homenajear la música latina con los Grammy Latino. En la gala, donde entre otros galardones Carlos Vives fue reconocido como Persona del año por su trayectoria musical, tuvo un papel protagonista Alejandro Sanz, encargado de presentar a varios artistas y entregar varios premios.

El cantante de Corazón partío quiso homenajear a los afectados de la DANA en España y llamó al público a que le dedicara unos segundos. "Muy buenas noches. Antes de empezar mi participación me gustaría pedirles un aplauso solidario para nuestra gente en España. Que se oiga en España. Desde aquí, un abrazo enorme. Están pasando unos días terribles, pero no les vamos a soltar. Para ustedes va este show", dijo desde el escenario.

Sanz ya se había pronunciado anteriormente de forma muy contundente contra la gestión política de la DANA. "En vez de ponerse a remar todos a una, se dedican a lo de siempre… a soltar slogans opulentos y convenientes y paparruchadas de fingida indignación y victimismo. Utilizan el dolor del pueblo para sacar rédito político y desgastar al oponente", lamentó en redes sociales.

Premios muy repartidos y con Juan Luis Guerra como triunfador de la noche

La gala de premios repartió galardones entre distintos géneros y artistas, aunque el que más recibió fue el dominicano Juan Luis Guerra, que recibió cuatro galardones, seguido de Nathy Peluso y Edgar Barrera.

La presencia femenina quedó marcada por Nathy Peluso, que iguala ya en el número de galardones a Mercedes Sosa, y por Karol G que se convirtió en la primera mujer en ganar dos Grammy Latino en la categoría de mejor álbum urbano con el disco Mañana será Bonito-Bichota Season.

A nivel español, Antonio Rey se llevó el Grammy a mejor álbum flamenco por Historia de un flamenco, Niña Pastori y Lía Downs el de Mejor álbum folclórico por Raíz Nunca Me Fui y el videoclip de 313 del tema de Residente con Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz fue reconocido como mejor vídeo corto.

La diversidad estuvo muy presente en Miami, donde Carlos Vives fue el gran homenajeado e interpretó temas como Fruta fresca o La bicicleta.

"Por décadas has encarnado el espíritu de un artista que representa a su gente y has dedicado tu voz a crear un mundo mejor. Tu legado se expande más allá del escenario, haciendo un impacto no solo en tu comunidad sino en el mundo", dijo Bon Jovi al entregarle el premio.