El momento más 'swiftie' de Tom Cruise en el último concierto de Taylor Swift

Variety via Getty Images

En la noche de este sábado Taylor Swift ha dado, por segunda noche consecutiva, un concierto en la ciudad de Londres. El lugar ha sido el mismo que el día anterior: Wembley Stadium. Mientras que en la jornada del viernes los espectadores estrellas fueron los príncipes de Gales, en la noche del sábado ha sido el turno de otros famosos, entre los que se encontraba Tom Cruise.

El actor, conocido por su papel en Misión Imposible, fue visto con un grupo de fans, las swifties, llevando a cabo una de las costumbres que las seguidoras de la cantante norteamericana ha puesto de moda: intercambiar pulseras de la amistad.

Las swifties las preparan en su casa, aunque algunas también las elaboran en la cola del propio concierto, siguiendo una serie de códigos de colores que guardan relación con los discos de Taylor Swift. Y, una vez en el concierto, o antes del mismo, las intercambian con otras fans.

Y esa es precisamente una de las imágenes que se está viralizando protagonizada por Tom Cruise en la jornada de este sábado. Una fan filmó al actor acercándose a ella y a otras swifties a una de las gradas del mítico estadio. Estas le dieron unas cuantas de sus pulseras y, tal y como se puede ver en el vídeo, las acepta con una amplia sonrisa.

Aunque este no ha sido el único momento que ha trascendido del paso del actor por el concierto de Taylor Swift. También ha sido pillado, junto a los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher, bailando uno de los grandes éxitos de la norteamericana: Shake it Off.