El pedo de Cucurella y su genial respuesta con la que se corona como un icono

dpa/picture alliance via Getty I

Deportivamente ha sido uno de los jugadores clave del equipo de Luis de la Fuente, autor del pase a Oyarzábal que transformó en el segundo gol con el que la selección española sentenció la final ante Inglaterra.

Personalmente, se ha convertido en uno de los jugadores que más titulares ha protagonizado: su pelo, el baile viral y su simpatía le han hecho merecedor del cariño de los aficionados.

Pero hay una anécdota que está corriendo por redes sociales en estos días que le ha terminado de coronar. Durante un entrenamiento en el gimnasio al defensa de la selección española, con el esfuerzo, se le escapa un aire, es decir, un pedo, que desata las risas de su entrenador y del propio jugador.

Cucurella le pide perdón y concluye con una frase genial que no hace más que multiplicar las carcajadas: "Too much power, ¿eh?". En español: "Demasiado poder, ¿eh?".

Ganó y cumplió

Además, Marc Cucurella es el protagonista de un baile que se ha viralizado en estos días como apoyo a la selección y que se inspira en el cántico con el que los seguidores de Chelsea le recibían en los partidos.

Días antes de la final, el futbolista confesó que no se sabía el baile y que solo lo bailaría si finalmente se proclamaban campeones. Pues este domingo ocurrió y Cucurella cumplió con su palabra.

Ya solo falta verle con el pelo rojo, una de las posibles promesas que hizo a sus compañero si ganaban —porque cortarse el pelo, nada de nada—.