El príncipe Guillermo habla de cómo le inspiró Lady Di para ayudar a las personas en situación de calle

Coincidiendo con el primer aniversario del programa benéfico del príncipe de Gales Homewards, Guillermo ha protagonizado un documental Prince William: We Can End Homelessness sobre sus iniciativas para ayudar a personas en situación de calle.

Con motivo de este próximo estreno, desde Kensington han compartido una serie de imágenes del hijo de Diana de Gales junto a su madre, sobre quien ha hablado el heredero al trono y de quién reconoce que le ha llegado la inspiración para involucrarse con esta causa.

En las fotografías, se puede ver a un jovencísimo Guillermo compartiendo el rato con algunos de los residentes de The Passage, en una de las visitas que había hecho con su madre al centro. Sobre Diana, además, ha indicado que "se aseguró de que cuando creciéramos la vida más allá de los muros de Palacio fuera real, no algo que nos contaran".

En el adelanto del documental, además, se ha podido ver al príncipe hablando de cómo su madre le ha servido de inspiración para querer comprometerse con el problema de la vivienda. "Cuando era muy pequeño, mi madre empezó a hablar sobre la falta de vivienda, como hago yo ahora con mis hijos de camino al colegio", ha reconocido en unas declaraciones que ha divulgado la revista Hello!.

Ha relatado cómo su madre le hablaba tanto a él como a su hermano Harry acerca de esto "y aquello, definitivamente, nos impactó mucho", ha reconocido.

"Poco a poco he intentado averiguar qué puedo aportar", ha proseguido hablando en el documental. Tras plantearse cuestiones como qué cree que esperan de él en este sentido, "he encontrado cierta inspiración y orientación en lo que hizo mi madre, en particular con las personas sin hogar, y eso ha crecido aún más en los últimos años".