El príncipe Harry llega a un acuerdo judicial tras las disculpas del grupo mediático de Rupert Murdoch

Como una "victoria monumental", así ha definido la defensa del príncipe Harry el acuerdo que este miércoles con el grupo mediático News Group, del magnate Rupert Murdoch, dueño de The Sun. El acuerdo ha llegado después de que la empresa emitiese un comunicado disculpándose por "la intrusión legal" en su vida y le ofreciera una indemnización.

La noticia llega tras tres negociaciones entre las partes, aunque finalmente ha acabado con el grupo mediático admitiendo que cometió prácticas ilegales, entre ellas escuchas telefónicas, entre 1996 y 2011.

David Sherborne, abogado del príncipe Harry, ha leído en la sala el comunicado en el que el grupo se disculpa por la "grave intrusión de The Sun en su vida privada, incluyendo incidentes de actividades ilegales llevadas a cabo por investigadores privados que trabajan para el tabloide".

Asimismo, se disculpan por las escuchas telefónicas y el impacto que esto tuvo en él y las consecuencias de la "amplia cobertura y la grave intrusión en su vida privada", también en lo que respecta a su difunta madre, la princesa Diana.

"La verdad que ahora ha sido expuesta es que NGN contrató ilegalmente a más de 100 investigadores privados durante al menos 16 años en más de 35.000 ocasiones. Esto sucedió tanto en The Sun como en (el extinto) News of the World, con el conocimiento de todos los editores y ejecutivos, hasta la misma cúpula de la empresa", ha señalado el abogado del duque de Sussex, quien ha calificado esto como un "hito".

Tras el acuerdo judicial, la defensa del príncipe Harry ha anunciado no seguirán adelante con la causa paralela por la que acusaban a la directora ejecutiva del grupo Rebekah Brooks y otros directivos de la empresa cometieron graves irregularidades.

Por su parte, según recoge la BBC, una persona del equipo del duque de Sussex ha asegurado que "la disculpa proporciona toda la información que necesita".

"NGN también ofrece una disculpa completa e inequívoca al duque de Sussex por la intervención telefónica, la vigilancia y el mal uso de información privada por parte de periodistas e investigadores privados contratados por ellos en News of the World", señala el grupo de comunicación, donde destacan la cobertura "y la grave intrusión en su vida privada, así como en la vida privada de Diana, Princesa de Gales, su difunta madre, en particular durante sus años de juventud".

Aunque en su comunicado no detallan la indemnización "sustancial" que, según NGN, han acordado ambas partes, pero admite que "la respuesta de NGN a los arrestos de 2006 y las acciones posteriores fueron lamentables".

En el comunicado, el grupo mediático también se disculpa por la intrusión en la vida privada de Lord Tom Watson, exlíder adjunto del partido laborista británico, durante el periodo de 2009 a 2011, cuando Watson era miembro Comité Selecto de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes.

"Ahora entendemos que esa información era falsa y que Lord Watson no había recibido ninguna información confidencial de ese tipo. NGN se disculpa plenamente y de forma inequívoca por ello", añaden.

Con este acuerdo, el grupo mediático de Rupert Murdoch evita más costos judiciales del caso, por el que ha tenido que hacer un importante desembolso. De esta forma, el príncipe Harry se suma a las más de 1.300 personas afectadas en este caso, entre ellas el actor Hugh Grant, quienes han aceptado un acuerdo económico, pero sin disculpas previas.