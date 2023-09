El reencuentro más especial de Amaia Montero que hace vibrar a los fans de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero ha vivido una de sus etapas más duras desde que en octubre de 2022 un post en Instagram de la propia cantante hiciera saltar las alarmas, tanto por la fotografía, en la que se la veía muy deteriorada, como por el texto que la acompañaba, "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Poco a poco, la que fuera solista de La Oreja de Van Gogh ha ido dando muestras de su recuperación en redes sociales o por el testimonio de sus más cercanos, superado también el bache que en junio le llevó a la UCI tras una intervención quirúrgica.

Hace solo unas semanas, a finales de agosto, Amaia reaparecía en Instagram, recuperada y sonriente, junto a su hermana, uno de sus grandes apoyos durante su recuperación.

Pero la cantante cuenta además con un buen número de amigos que han estado con ella siempre y especialmente en los tiempos difíciles. Y uno de ellos es Xabi San Martín, su compañero en La Oreja de Van Gogh, que parece que ha estado estos días con ella.

Como testimonio de este encuentro se han hecho un selfie que Montero ha subido a Instagram, donde los dos posan sonrientes y abrazados. Una canción muy especial ha sido la elegida para poner banda sonora al momento, La playa —aunque se la conoce como "La canción más bonita del mundo" por la letra de su estribillo—, escrita por San Martín e incluida en el disco El viaje de Copperpot.

Los fans no han tardado tiempo en celebrar este encuentro y enseguida se han apresurado a especular sobre una posible colaboración juntos... Algo que solo el tiempo dirá.