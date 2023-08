Amaia Montero reaparece muy recuperada tras su estancia en el hospital

Va a hacer ahora un año de que una publicación de Amaia Montero en Instagram hiciera saltar las alarmas. Una foto muy desmejorada de la cantante junto al mensaje “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Por aquel entonces, tal como confirmó su hermana Idoia a algunos medios, Amaia pasaba por un delicado momento personal y desapareció de la escena pública durante un tiempo. En estos meses, han sido los amigos más cercanos a la cantante los que se han encargado de tranquilizar a sus fans asegurando que se encontraba muy bien y bastante recuperada.

Hasta que se conoció que a finales del mes de julio, un nuevo percance de salud le obligó a pasa unos días en la UCI por una complicación en el post operatorio tras ser intervenida de un dedo. En esta ocasión fue su madre la que aclaró que ya estaba en casa y pidió que se respetara la intimidad de la familia.

Ahora ha sido la propia Amaia la que ha querido mostrar su recuperación a través de un Storie de Instagram que subió la noche del pasado domingo. En la fotografía aparece junto a su hermana Idoia, una de las personas más importantes de su vida, radiantes las dos, sonriendo y con grandes gafas de sol.

A la imagen le acompaña "Sisters" y el hashtag #dudu. Además, mientras estuvo activo, completó la publicación con la canción Mi persona favorita de Alejandro Sanz.