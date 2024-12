El rey Carlos III despoja de la corona a su chocolate desde 1854

Los más chocolateros asociarán por siempre al fabricante de chocolate Cadbury con la corona británica. Pero Carlos III ha decidido intervenir y ha tomado medidas drásticas en relación a la identidad de la marca.

La chocolatera con sede en Birmingham (Inglaterra) ha sido eliminada de la lista de garantías reales por primera vez en 170 años. Fue la reina Victoria quien, en 1854, otorgó la primera autorización real como fabricante de chocolate y cacao.

Los propietarios estadounidenses de Cadbury, Mondelez International, han asegurado sentirse decepcionados por haber sido despojados de su garantía, como recoge la BBC.

Este reconocimiento es algo más que un blasón honorífico. Las empresas que poseen la Orden Real de Nombramiento, otorgada por hasta cinco años, son reconocidas por proporcionar bienes o servicios a la monarquía.

Los titulares de garantías pueden utilizar el escudo de armas de la realeza a la que están asociados en el embalaje, como parte de la publicidad o en material de oficina.

En su nuevo listado, Carlos III ha decidido retirar los honores a Cadbury, pero sí aparecen empresas como Moet and Chandon, Weetabix y los fabricantes de chocolate Bendicks and Prestat Ltd. También otras que ya estaban desde los últimos tiempos de Isabel II, como Heinz y Nestlé.

A principios de este año, añade la BBC el grupo de campaña B4Ukraine instó al Rey a retirar las garantías de las empresas "que todavía operan en Rusia" después de la invasión de Ucrania, entre ellas Cadbury y la firma de bienes de consumo Unilever, otra que también ha perdido el 'respaldo real'.