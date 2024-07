Escassi confirma su relación con Hiba Abouk, pero la actriz lo vuelve a negar

El culebrón del verano sigue estrenando capítulos y este viernes los dos protagonistas, Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, han hablado sobre esas imágenes que parecían confirmar que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Pero parece que los dos no están viviendo la misma historia.

El jinete y empresario ha sorprendido en la mañana de este viernes a los reporteros que hacen guardia en la puerta de su casa de Cádiz saliendo a hablar con ellos. Unas declaraciones que ha recogido el programa Vamos a ver de Telecinco y con las que ha confirmado su relación con la actriz. "Hacemos nuestra vida y no estamos haciendo daño a nadie. Yo estoy bien. Hacemos la vida como podemos. No estamos cometiendo ningún delito. Es normal que nos veamos con otra persona", explicaba sobre sus citas con Abouk y la tensa relación que mantiene con María José Suárez, con la que rompió a finales del mes de junio.

"No hay nada que confirmar ni que desmentir", replicaba la actriz de El Príncipe en unas declaraciones a la prensa a las puertas de un hotel de Madrid. Aunque ha sido tajante y breve, como suele ser ante los medios cuando se habla de su vida privada, sus palabras no han dejado lugar a dudas: "No hay nada más, no hay nada. Dejad de seguirme y disfrutad del verano".

Con estas rotundas palabras, Abouk sigue manteniéndose inflexible ante los rumores y declaraciones sobre la relación sentimental que le une al jinete desde que estuvieron juntos en la fiesta de comunión de la nieta de El Turronero —el empresario andaluz amigo de un bien número de famosos—.

Y aunque al principio los dos hablaron de una simple relación de amistad que surgió en Masterchef, programa del que los dos han sido concursantes en diferentes ediciones, las fotografías publicadas por la revista Semana el pasado miércoles disfrutando de una cena en un restaurante de Madrid parecían decir lo contrario.

Un día después aparecieron otras instantaneas de la pareja durante una escapada a Túnez en las que se les veía en la playa, entre abrazos y gestos de cariño, que venían a confirmar lo que ya era un secreto a voces.