Ester Expósito da su versión sobre su tenso encuentro con Paris Jackson

El pasado 10 de junio, el desfile de Desigual en Barcelona llenó las redes sociales. No por los diseños ni las modelos que desfilaron, sino por el tenso encuentro entre la actriz Ester Expósito y la modelo Paris Jackson.

Un vídeo de ambas en el front row del evento en el que aparentemente estaban distante pese a que parecía que Expósito intentaba establecer conversación con la hija de Michael Jackson, pero esta la evitaba.

Tres meses después Expósito, que protagoniza la portada del número de octubre de la edición española de Vogue, ha dado su versión de los hechos, dejando claro que la realidad nada tuvo que ver con lo que se plasmó en redes.

"No me puede parecer más absurda toda esa polémica", ha sentenciado en la entrevista con la revista. "Es mentira y quiero que quede claro: esto no es más que un ejemplo de cómo las redes pueden ser demoníacas montando una competición entre mujeres y un mal rollo que nunca existió", ha zanjado.

Sobre su postura y su visible incomodidad, Expósito ha dejado claro que no era por la modelo sino que precisamente estaba presionada por los asistentes. "Estoy mirando más allá y estoy incómoda porque nos están grabando todo el rato, cinco personas con un móvil a un metro de distancia en nuestra cara", ha explicado.

"Todo fue genial. Luego, de hecho, me siguió ella en redes y nos dimos like, o sea, no hay ningún tipo de tensión; al contrario", ha detallado.

En su entrevista, además de esta cara negativa de las redes sociales, la actriz habla también de su posicionamiento en las mismas con causas sociales como la acogida y protección de refugiados. “He colaborado varias veces con ACNUR, también estoy asociada a Open Arms y es algo que me remueve. Me duele muchísimo porque sé que esas personas no son criminales y no vienen a hacer ningún daño…", ha explicado.

"No me preocupa posicionarme, pero me parece una lástima que se genere polémica cuando al final estoy defendiendo cuestiones de derechos humanos y a personas…", ha señalado.

Ante el hate que puede recibir en redes sociales por mostrarse en el apoyo de estas causas sociales, la intérprete de Élite (Netflix) admite que siempre habrá gente que no esté de acuerdo, pero llama a que esto se manifieste de "una forma respetable". "Pero la mayoría de gente que se ha manifestado lo ha hecho de una forma tan irrespetuosa, insultándome de una forma tan horrible, que dejan clara su misoginia y su racismo", ha explicado.

"Con esto al final me están dando la razón y se están retratando como unos completos misóginos y unos completos racistas, que es algo que caracteriza a la extrema derecha", ha argumentado.

Después de dejar atrás Élite, para lo que se trasladó a México, según ha contado Vogue, Expósito protagoniza El llanto, un thriller de terror ópera prima del vallisoletano Pedro Martín-Calero que se preestrena en el Festival de Cine de San Sebastián y que llegará a los cines el 25 de octubre. La actriz interpreta a Andrea, una joven que comienza a escuchar, al igual que otras dos jóvenes, una especie de llanto de algo o alguien a quien no pueden ver.