Estos son los personajes célebres que fueron disléxicos

La dislexia es un trastorno del aprendizaje por el cual es más difícil asociar los sonidos del habla con lo que se escribe y las letras y palabras que representan. Tal y como apuntan desde la clínica Mayo, "la dislexia no se debe a problemas intelectuales, de la audición o de la vista. La mayoría de los niños con dislexia pueden tener un buen resultado en la escuela con un programa de tutorías o de educación especializada".

Se trata de un trastorno que generalmente no se diagnostica hasta que se llega a la escuela, generalmente cuando empiezan a deletrear, leer o escribir y que puede paliarse con educación especializada.

A pesar de que en ocasiones se ha tratado como un estigma, muchos famosos y personajes célebres exitosos tenían dislexia. Estos son algunos de ellos:

Albert Einstein

Reconocido mundialmente como uno de los científicos más reputados del siglo XX por descubrir la teoría de la relatividad, tenía dislexia. Uno de sus principales rasgos fue que empezó a hablar tarde, con seis años, aunque sin dificultad en el habla, algo que ha dado lugar que esto se llame síndrome de Einstein.

Steven Spielberg

El cineasta de sagas como Jurassic Park o Indiana Jones, también tuvo trastornos relacionados con la dislexia. Además esto se asoció con cierta incapacidad para relacionarse y a la multitud de problemas que el propio cineasta aseguró haber padecido durante su infancia. Muestra de ello es que tardó en aprender a leer dos años más que sus compañeros de clase, ya que el diagnóstico precoz del trastorno no era tan común entonces ni había apoyo especializado.

Will Smith

El actor de El príncipe de Bel-Air ha hablado en más de una ocasión de su trastorno, que iba de la mano con problemas de atención y haber sido diagnosticado de TDAH, lo que lejos de suponerle un problema hizo que se centrara en su vertiente más creativa.

Cher

La exitosa cantante también tuvo dislexia en su infancia, lo que le impedía leer tan rápido como el resto de sus compañeros o tener buenos resultados en matemáticas. Sin embargo, ha dedicado parte de su carrera a ayudar a visibilizar este trastorno junto a otros famosos como Tom Cruise. De hecho, ambos se conocieron en un evento por la dislexia. "La Casa Blanca invitó a un grupo de gente disléxica a un acto para hablar sobre este trastorno de aprendizaje que, curiosamente, padecemos tanto Tom como yo", aseguró la cantante en una entrevista con el Daily Mail. Sin embargo, aclaró que ambos empezaron a salir más tarde.

Tom Cruise

El actor ha hablado en más de una ocasión de su dislexia, que le fue diagnosticada con siete años. Sin embargo, ha despertado numerosas controversias al asegurar que la Iglesia de la Cienciología y no la educación de apoyo le ayudaron a mejorar y superar el trastorno.

John Lennon

Al igual que Smith, Lennon sumaba una dificultad de atención a una incapacidad para memorizar en clase. Sin embargo, esto no le impidió orientar su carrera hacia la creatividad y formar la banda más icónica de la historia de la música, The Beatles.

Jennifer Aniston

La actriz de Friends aseguró que descubrió que tenía dislexia con 20 años y que siempre pensó que su dificultad de aprendizaje se debía a su inteligencia hasta que fue a un especialista. "Simplemente, de joven creía que no era inteligente y me estuve esforzando durante años con esa creencia porque me costaba mucho memorizar cosas", explicó en una entrevista con el New York Post. "Fui pensando que tendría que ponerme gafas y resultó que salí sabiendo que era disléxica", añadió.

Andy Warhol

El principal referente del arte pop y uno de los artistas contemporáneos más reputados, también tenía dislexia. Durante su juventud, tuvo problemas para relacionarse socialmente y poseía una personalidad inmadura a lo que sumó su dificultad para memorizar.

John F. Kennedy

El que fuera el presidente más joven de los EEUU fue diagnosticado de TDAH y dislexia. Sin embargo, esto no le impidió estudiar en Harvard y servir en la Marina y finalmente acabar en la Casa Blanca.

Stephen Hawking

El físico y cosmólogo británico que llevó a todo el mundo las teorías del origen del universo, antes de sufrir ELA, fue diagnosticado de dislexia en su infancia. Sin embargo, no le impidió pasar a la historia gracias a sus investigaciones.