Gordon Ramsay impacta tras mostrar cómo ha quedado tras un accidente en bicicleta

El chef británico Gordon Ramsay, conocido mundialmente por haber participado en distintos programas de televisión sobre cocina, ha mostrado a sus seguidores las secuelas de un accidente que ha sufrido en Estados Unidos mientras practicaba ciclismo.

"¡UTILIZAD CASCO! Esta semana he tenido un accidente muy grave mientras montaba en bicicleta en Connecticut. Estoy bien y no me rompí ningún hueso ni sufrí ninguna lesión importante, pero estoy un poco magullado y parezco una patata morada", ha escrito en su cuenta de Instagram.

A sus palabras las acompaña un vídeo en el que, al final, se levanta la chaquetilla y muestra que, efectivamente, tiene el torso amoratado debido a un hematoma producido en el choque.

"Doy las gracias a todos los médicos, enfermeros y personal del Lawerence Memorial Hospital de New London que me atendieron y revisaron, pero sobre todo a mi casco, que me salvó la vida", recalca en el pie de foto.

El chef insiste en la importancia de ponerse el casco, sin importar lo corto que sea el recorrido: "Estos cascos cuestan dinero, pero son cruciales. Incluso en un trayecto corto de un niño tienen que llevar casco", subraya.

Admite que está dolorido y que aún está superando lo ocurrido, pero es claro. "Tengo suerte de estar aquí", llega a afirmar en el vídeo el cocinero, de 57 años.