Ian McKellen habla como nunca sobre la familia real británica y toma partido en el seno de la misma

PA Images via Getty Images

Ya han pasado casi tres meses desde que el actor Ian McKellen tuviera que ser hospitalizado tras caerse del escenario. Ya entonces, aseguraban que el actor, a pesar de todo, se encontraba de buen humor y llegaron a afirmar que se recuperaría de manera rápida. Ahora, atiende a The Times, en una entrevista en la que ha hablado acerca de la familia real, entre otros temas.

Al comienzo de la conversación, antes de recoger ninguna de las declaraciones del intérprete, el rotativo británico afirma que tiene en la mesa de la habitación en la que los recibe las memorias del príncipe Harry, En la sombra. "Estoy definitivamente del lado de Harry", asegura el actor.

"Imagínese haber nacido en la familia real", continúa explicando McKellen. "Yo he estado un poco presente en la vida pública, pero esta gente vive en una prisión: no pueden hacer nada normal", prosigue, antes de plantearse la siguiente cuestión: "¿Puede imaginarse tener que ser amable con todas las personas con las que habla?".

Y, para concluir con su reflexión, el actor que ha dado vida al mítico Gandalf, asegura: "Me quito el sombrero ante cualquiera que consiga mantener la cordura en ese mundo".

Esto no ha sido lo único de lo que ha hablado el actor, ahora ya en mejor estado, durante su conversación con The Times. También ha contado cómo vivió su caída y qué pasó por su cabeza en el momento de la misma. "Lo recuerdo exactamente porque lo he pensado muchas veces desde entonces".

Tanto él como el espectador sobre el que cayó tuvieron que recibir atención médica. Y la otra persona únicamente se fracturó una vértebra y una de sus muñecas. El actor cree que el traje que el portaba para caracterizar a un personaje gordo fue lo que hizo que no hubiera más daños.

"Grité '¡ayudadme!' y luego 'lo siento", recuerda. "Y finalmente exclamé: 'Este no soy yo. Yo no hago esto', porque no hay nada peor para un actor de teatro que perderse una actuación", añade. En cualquier caso, ha evolucionado favorablemente y ya está pensando en trabajar.