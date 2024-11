Isaías Lafuente recurre a la RAE para definir en dos palabras lo que ocurrió entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Ciervos berreando frente a una estrella internacional. El prime time dejó este jueves un enfrentamiento insólito en televisión. La Revuelta, el programa de David Broncano en RTVE, se quedó sin invitado a escasos minutos de grabar por, como denunciaron, las presiones del espacio rival, El Hormiguero de Pablo Motos. Este programa ha asegurado en un comunicado que fue un "malentendido sin mayor importancia".

"Ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí... No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho, pero tienen sus formas de presionar en estas cosas y no es la primera vez que ocurre", puso sobre la mesa Broncano.

Al cancelarse su entrevista al piloto Jorge Martín, optaron por exponer la situación a los espectadores y sustituir ese bloque por imágenes de animales, mientras en Antena 3 entrevistaban a Hugh Grant y celebraban su tertulia habitual.

En la franja de estricta coincidencia de ambos, según los datos de Barlovento, se impuso El Hormiguero pero por escaso margen: 14,2 % de cuota de pantalla frente al 13,9 % de la berrea del ciervo.

Con estos datos en la mano, el periodista Isaías Lafuente ha dado su definición de lo que ocurrió, recurriendo a la historia y al diccionario.

"Niños y niñas de España: una victoria pírrica, por el rey Pirro, es la obtenida con más daño del vencedor que del vencido. Después la RAE bendijo otras dos acepciones: por la mínima o de escaso valor. En fin, esto es una victoria pírrica, se mire por donde se mire", ha sentenciado en X (Twitter).