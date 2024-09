Jeremy Allen White, ausente en el cumpleaños de Rosalía, pillado besándose con la actriz Molly Gordon

Este miércoles Rosalía celebraba su 32ª cumpleaños por todo lo alto en París. Celebrities internacionales desde Kylie Jenner a Gigi Hadid pasando por Camila Cabello a rostros conocidos nacionales como Lola Lolita, Bad Gyal o Los Javis se dieron cita en la fiesta, que estuvo amenizada por una gran cantidad de dulces, una fuente de cigarrillos y merchandising propio.

La catalana lanzó para los exclusivos asistentes una camiseta con el mensaje I got Bizcochito'd last night at Rosalía's birthday party y unas cajas de cerillas con su cara y la de Ralphie Choo con los signos de la letra griega Omega, como guiño a su nuevo single, con la frase "ya no bebo, ya no fumo, no consumo y lo presumo" de su canción.

Sin embargo, entre todos estos asistentes hubo una notable ausencia: la de Jeremy Allen White con quien se había relacionado a la catalana, después de varias imágenes juntos en las que aparecían besándose.

Aunque ninguno de los dos había confirmado la relación, ambos aparecieron juntos el pasado mes de julio en una exclusiva fiesta organizada por LVHM en París como antesala de los Juegos Olímpicos, donde se dejaron ver en actitud cariñosa (y fumadora).

Esta semana, mientras la catalana viajaba a la Paris Fashion Week y celebraba en la capital gala su cumpleaños, Allen White ha sido pillado por los paparazzi besándose con su compañera de reparto en The Bear Molly Gordon. Según informan varios medios, ambos llevarían viéndose varias semanas públicamente, aunque esta última fotografía es la que ha hecho saltar todas las alarmas.

"La pareja se abrazaba mientras se despedían de manera emotiva al lado de un coche, antes de que un caballeroso Allen White le abriera la puerta", describe el medio británico Daily Mail, que da por "rota" la relación con Rosalía.

Gordon da vida en la ficción a Claire, la pareja de Carmy Berzatto al que encarna Allen White. Y, aunque se les ha relacionado en múltiples ocasiones, no había sido hasta esta semana cuando finalmente los rumores han trascendido.