Jesulín de Ubrique, ingresado por un microinfarto

Este domingo el extorero Jesulín de Ubrique ha sido ingresado en un hospital de Málaga tras haber sufrido un microinfarto, según ha informado la revista ¡Hola!. La pareja de María José Campanario se encontraba de vacaciones en el Rincón de la Victoria (Málaga).

La última aparición pública del extorero, de 50 años, ha sido esta misma semana. Precisamente, junto a su mujer, en un programa de Antena 3 en el que dedicó un momento para hablar sobre ella con un bonito discurso que terminó con un beso de la pareja.

No es la primera vez que el diestro tiene algún problema de salud relacionado con el corazón. Ya en 2017, mientras se encontraba toreando en la plaza de toros de Lanzahíta, en Ávila, tuvo que ser trasladado al hospital por un motivo cardíaco. Entonces, los médicos corroboraron que el extorero había sufrido una arritmia.

Cuando se recuperó de aquello atendió a la revista ¡Hola!, en una entrevista en la que contó cómo vivió ese instante. ""Me sentí como si se me hubiera acabado la batería, como si me hubieran desconectado. En el momento en el que quise hacer un esfuerzo fuera de lo normal, mi cuerpo no respondió", relató.