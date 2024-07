Jordi Cruz y Rebecca Lima se casan en agosto y la fecha de la boda no es casual

Ya lo anunciaron el pasado mes de mayo y, ahora que se aproxima la fecha, han dado a conocer más detalles del enlace. El juez del programa de televisión MasterChef, Jordi Cruz, y la arquitecta Rebecca Lima se darán el próximo 24 de agosto el 'sí, quiero'. Antes del gran día, la pareja ha atendido a la revista ¡Hola!, en una entrevista en la que han compartido algunos detalles de la fiesta.

Uno de los aspectos que han explicado ha sido la fecha. El 24 de agosto no es un día casual. Han querido que su unión coincida en fecha con el bautizo del pequeño fruto de su relación, Noah. El bautizo del primer —y, por ahora, único— hijo de la pareja fue el 21 de agosto del pasado año.

"Nos hacía ilusión celebrar nuestra boda en los días posteriores al primer aniversario de Noah", ha relatado el chef a la ya citada publicación, antes de asegurar que "será una fiesta para nosotros y, evidentemente, también para él, y no puede faltar de ninguna de las maneras".

En cualquier caso, el cocinero ya reconocido que "siempre" ha sido "muy reacio" a casarse. Sin embargo, su pareja es todo lo contrario. "Le hace una ilusión increíble", ha apuntado. En este sentido, el juez del programa de cocina considera que han "llegado a un equilibrio". Este consiste en que Rebecca "ha logrado que me haga mucha ilusión este día, y yo he logrado que no sea una fiesta de seis días", ha concluido entre risas.

Otro de los aspectos que han comentado durante la entrevista han sido los fogones y quién estará al frente de ellos durante el gran día. Cruz ha sido claro: "La única forma de estar totalmente relajado ese día es pasar toda la responsabilidad a otro". Y confía en que ha "elegido al mejor para ello", ha reconocido a ¡Hola!.

El menú por el que Rebecca y Jordi se han decantado es "elegante, singular, factible" y sin perder de vista el sabor. El chef ha contado que ha estado al frente de "muchas bodas" desde los fogones a lo largo de su vida. Es por eso que sabe "lo que funciona y lo que no funciona". Y, si a esto, "le añadimos el buen gusto de Becca y su capacidad para montar fiestas divertidas y maravillosas… Pienso que nos quedará una fiesta espectacular, gastronómica y muy bonita", ha concluido.