José Manuel Parada, operado de urgencia tras un dolor abdominal: "Ha pasado lo peor"

El presentador José Manuel Parada se ha llevado "un gran susto" después de haber tenido que ser intervenido de urgencia. Parada acudió a un hospital de El Bierzo de camino a un viaje de trabajo a Galicia por un dolor abdominal, esperando que pudieran darle algún tipo de medicación para solucionarlo.

Sin embargo, tal y como explicó en el programa Juntos, de Telemadrid, donde ha revelado que tuvo que quedarse ingresado ante la gravedad de la situación aunque asegura que "ya ha pasado lo peor".

El presentador ha revelado que han tenido que extirparle la vesícula, que tenía muy inflamada, y con una infección que podía afectar al páncreas si no se trataba. "Me empecé a notar mal, y dije: 'Voy al hospital a que me quiten el dolor'. Lo que no me esperaba es que dijesen 'esto es gravísimo'. La vesícula, en condiciones normales, no hay ningún problema en quitarla, pero es que tenía una infección ahí que, si toca el páncreas, puede ser hasta mortal", relató en el programa.

"Me dijeron que no podían esperar ni media hora. Al quirófano urgentemente", aseguró Parada, que había pedido si se podía retrasar la intervención para terminar sus compromisos profesionales. "Estoy débil, sin fuerzas, pero ya me lo he quitado de encima y diciendo qué grande es la salud, qué poco la valoramos cuando la tenemos", ha confesado.

Además, el presentador ha explicado que "como hay una infección y el antibiótico es por vena", todavía tendrá que esperar seis o siete días para salir del hospital. Parada también ha asegurado que antes de volver a Madrid, cuando esté recuperado, irá hasta Santiago de Compostela para visitar a su madre.