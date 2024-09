Juan Carlos I publicará sus memorias: "Siento que están robándome mi historia"

A principios del mes de septiembre surgieron algunas informaciones que apuntaban a que el rey emérito podría estar escribiendo sus memorias. Este martes, la revista francesa Point de Vue, especializada en realeza, ha adelantado que Juan Carlos I publicará su autobiografía a principios de 2025 con la editorial Éditions Stock, del grupo Hachette. Se desconoce por el momento si alguna editorial española se ha interesado por los derechos.

El título, como cita Vanity Fair, será Réconciliation. Escrita desde Abu Dhabi, sus 500 páginas recorrerán desde su infancia y exilio hasta los últimos momentos de su reinado.

La cabecera gala ha accedido en exclusiva a un extracto del libro, en el que el padre de Felipe VI justifica por qué ha querido escribirlo: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera unas memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo? ¿Por qué he cambiado de opinión? Tengo la sensación de que están robándome mi propia historia".

Según la editorial, el monarca, de 86 años, reconoce en sus páginas "sus errores y malas elecciones": "Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir".