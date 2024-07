Juanjo, de 'OT', en el pregón del Orgullo LGTBI: "Cada persona tiene su ritmo y nunca es muy pronto o demasiado tarde"

Los concursantes de Operación Triunfo 2023 se han convertido en referentes del colectivo LGTBI, especialmente entre los más jóvenes que han visto cómo esta edición del el talent televisivo de Amazon Prime Video ha sido el más queer de la historia. Precisamente por ello, cuatro de sus concursantes, Juanjo Bona, Martín Urrutia, Chiara Oliver y Violeta Hódar, han sido los encargados de leer el pregón del Orgullo de Madrid este 2024.

Este miércoles en la madrileña plaza Pedro Zerolo el pregón dio el pistoletazo de salida a cinco días de conciertos, eventos, pero sobre todo, mucha reivindicación que culminará el sábado con la manifestación estatal del Orgullo LGTBI.

Precisamente hacia la unión y la transversalidad se ha dirigido Chiara, quien ha recordado que "el movimiento LGBTQ+ y el movimiento feminista van de la mano" y que "no debemos dar la espalda a nuestras hermanas racializadas, migrantes y trans". Algo en lo que ha coincidido su compañera Violeta que ha enfatizado que "el orgullo LGBTQ+ es y será siempre feminista, antirracista y anticapacitista".

Chiara también ha querido hablar de su experiencia propia: "Me di cuenta de que me gustaban las mujeres con 15 años, pero a lo mejor podría haberme dado cuenta antes o tenerlo más fácil si no hubiese pensado que solo había una manera de ser lesbiana. Siempre pensé que era imposible, hasta que me vi reflejada en la tele y dije 'vale, yo soy como ella' Y ya no me sentí tan sola".

"Me di cuenta de que me gustaban las mujeres con 15 años, pero a lo mejor podría haberme dado cuenta antes o tenerlo más fácil si no hubiese pensado que solo había una manera de ser lesbiana" Violeta Hódar, pregonera del Orgullo de Madrid y exconcursante de 'OT 2023'

"Quiero deciros a todas vosotras que tampoco estáis solas y que si en la academia que estuviéramos repitiendo la palabra lesbiana ha servido para que alguien se reconcilie con la palabra, estamos muy orgullosas de haberlo hecho", ha señalado antes de acabar con el 'Go, lesbians, go' que popularizó en su paso por el programa.

También fue un momento emotivo para Juanjo, quien reveló que era su primer Orgullo. "Queremos hablar a todos esos compañeros que todavía no han encontrado su comunidad o aquellos que incluso no se han encontrado a sí mismas. "Cada persona tiene su ritmo y nunca es muy pronto o demasiado tarde. Está bien si tienes dudas que aún no has resuelto, está bien no saber qué palabra usar para definirte o tardar tiempo para encontrar la tuya, está bien descubrir algo de ti cuando pensabas que lo tenías todo claro. Compréndete, quiérete y cuídate. Nosotros también vamos a quererte, comprenderte y cuidarte", ha enfatizado el extriunfito.

Violeta, por su parte, ha recordado que "no hay que dar por sentado los derechos". "Los discursos de odio siguen aumentando y son los que causan las cientos de agresiones que ocurren cada día simplemente porque existimos", ha recordado.

Ha recordado que la educación en libertad y diversidad "siembra la semilla de las futuras generaciones" y que en su caso su familia fue una gran aliada. "A mí se me educó en el amor sin límites y sin barreras. Y todo el mundo debería tener ese derecho hasta que llegue el momento en el que ni siquiera haga falta tener esa temida conversación porque por fin no existan armarios", ha señalado.

La granadina ha dejado claro que un papel fundamental del Orgullo es la reivindicación. "Reivindicamos que estamos orgullosas, porque somos nosotras mismas, a pesar de que, en muchas ocasiones, el mundo haya intentado que no lo fuéramos. Pero, gracias a una comunidad que nos cuida y nos protege, conseguimos la libertad para serlo", ha sentenciado.

"Es que un niño, niñe o niña se desarrolle pudiendo ser ella misma, sin miedo y sin vergüenza. Sin perder años de su vida fingiendo ser otra persona por miedo a una violencia que a día de hoy nos persigue" Martín Urrutia, pregonero del Orgullo de Madrid y excooncursante de 'OT 2023'

Martín, ha dejado claro que aunque su edición haya sido la más diversa del concurso, "el mundo está lleno de gente que siente y se siente de muchas maneras y todas ellas están bien". "Lo está ahora y siempre lo ha estado. Lo que pasa es que ahora sí que somos visibles", ha recalcado y ha señalado que reivindican y agraedecen a "quienes lucharon antes de nosotras para que esto pueda ser así, podemos gritar bien alto que decimos que no esconderse, y que no volverá a pasar".

Los pregoneros del Orgullo LGTBI de Madrid tras su discurso. Europa Press via Getty Images

Además, ha señalado que el Orgullo y la visibilidad no quiere decir "adoctrinamiento". "Es que un niño, niñe o niña se desarrolle pudiendo ser ella misma, sin miedo y sin vergüenza. Sin perder años de su vida fingiendo ser otra persona por miedo a una violencia que a día de hoy nos persigue", ha señalado y ha hecho un llamamiento a las familias para que acompañen y sean un espacio seguro para sus hijos, hijas e hijes.

"Sois el primer escalón en ese descubrimiento de los hijos, el primer contacto que tienen para expresar lo que sienten y como se sienten en todo momento sin miedo a ser juzgados", ha recalcado.