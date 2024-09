Julián Muñoz y Mayte Zaldívar confiesan por qué se han vuelto a casar

Esta semana las personas que han acudido al plató de ¡De Viernes! han sido Julián Muñoz y su Mayte Zaldívar. Ambos protagonizaron a principios de los 2000 una de las separaciones más mediáticas, dado que el entonces alcalde de Marbella emprendió una relación sentimental con la cantante Isabel Pantoja.

En febrero de 2009, la tonadillera confirmó que su vínculo con Muñoz había llegado a su fin. Y, ahora, década y media después, la persona que está velando por el bienestar del expolítico es su expareja, Zaldívar, con la que tuvo dos hijas.

Mayte Zaldívar, actualmente, tiene una relación con Fernando Marcos. Sin embargo, se ha vuelto a casar con Julián. Ahora, la expareja ha contado en ¡De Viernes! por qué se han vuelto a unir en matrimonio. Tal y como han relatado, se ha tratado de una decisión que ha involucrado a más de dos personas.

¿Por qué se casaron Julián Muñoz y Mayte Zaldívar?

"La idea de casarnos la tomamos entre todos, incluido Fernando", ha empezado a contar Mayte. "Julián se puso a llorar y le preguntamos qué era lo que le pasaba, y él nos dijo que le daba mucha pena que no estuviéramos casados", ha proseguido.

Entonces, ha recordado que le preguntó si quería que se volvieran a casar para que él se quedara más tranquilo y ver, de nuevo, a su familia unida. Y así fue, según Zaldívar. "Os puedo asegurar que el motivo por el que nos casamos no son 400 euros de pensión", ha apostillado, en tono de broma.

El siguiente que ha intervenido ha sido Julián Muñoz, que ha querido compartir qué piensa él de la actual pareja de Mayte, Fernando. "Para mí, es una persona que merece todos mis respetos", ha asegurado.

"Cuando alguien está con alguien es porque quiere estar", ha proseguido relatando. Entonces, ha aseverado que entre Fernando y él hay un respeto mutuo. "s tanta la felicidad que siento ahora, me siento tan querido, que me da muchísima rabia irme. Mayte, te he querido mucho, no he dejado de quererte nunca, he perdido la olla, pero te sigo queriendo", ha concluido.

Problemas de salud

En marzo de este año, Julián Muñoz tuvo que ser ingresado. El motivo fue una insuficiencia respiratoria que, unida a los problemas de corazón que parece el expolítico, podría haberse complicado. De hecho, pasó en el Hospital Costa del Sol de Marbella más de dos semanas.

En cualquier caso, el ex de Isabel Pantoja a día de hoy vive junto a Zaldívar "y estamos todo el día juntos, y cuando llega la noche pues cada uno se acuesta en su cama, juntos pero no revueltos", ha explicado Mayte.